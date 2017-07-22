У західних областях України – град і шквали





Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.



"За даними УкрГідрометцентру, 6 червня в більшості областей місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 червня в Україні знову очікують грози, а в центральній частині країни і на заході - подекуди град та шквали.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."За даними УкрГідрометцентру, 6 червня в більшості областей місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

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