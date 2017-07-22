У західних областях України – град і шквали
Сьогодні, 09:21
6 червня в Україні знову очікують грози, а в центральній частині країни і на заході - подекуди град та шквали.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"За даними УкрГідрометцентру, 6 червня в більшості областей місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"За даними УкрГідрометцентру, 6 червня в більшості областей місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
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