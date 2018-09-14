Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО





Відтак чергування спеки і дощів створює умови для врожаю цих дикоросів, - пише



Не забарилися користувачі соцмереж поділитися «грибним виловом».



Зокрема, на тихому полюванні побував Роман Франчук і опублікував у Facebook світлини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогорічна погода в Іваничівському районі, як і на Волині загалом, сприяє появі грибів.Відтак чергування спеки і дощів створює умови для врожаю цих дикоросів, - пише Район.Іваничі Не забарилися користувачі соцмереж поділитися «грибним виловом».Зокрема, на тихому полюванні побував Роман Франчук і опублікував у Facebook світлини.

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