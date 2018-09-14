вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО

Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Цьогорічна погода в Іваничівському районі, як і на Волині загалом, сприяє появі грибів.

Відтак чергування спеки і дощів створює умови для врожаю цих дикоросів, - пише Район.Іваничі.

Не забарилися користувачі соцмереж поділитися «грибним виловом».

Зокрема, на тихому полюванні побував Роман Франчук і опублікував у Facebook світлини.

Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Журналіст з Луцька заявив, що йде в політику. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
Через негоду декілька сіл на Волині – без світла
Сьогодні, 10:05
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 09:48
Для особистих потреб: обмеження на ввезення товарів з-за кордону в Україну
Сьогодні, 09:47
На Волині згоріло авто, всередині якого перебував собака. ВІДЕО
Сьогодні, 09:29
Схожі новини
Стартував сезон білих грибів. ФОТО Стартував сезон білих грибів. ФОТО
02 травень, 15:53
На Волині – грибний сезон. ВІДЕО На Волині – грибний сезон. ВІДЕО
14 вересень, 2018, 10:26
Гриби близько: лісівники прогнозують початок сезону «тихого полювання» на Волині Гриби близько: лісівники прогнозують початок сезону «тихого полювання» на Волині
10 вересень, 2018, 16:16
Скільки додав бюджетам на Волині ягідно-грибний сезон Скільки додав бюджетам на Волині ягідно-грибний сезон
30 вересень, 2015, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі в жахливій антисанітарії діяв алкоцех
Сьогодні, 10:39
 0
Волинянин посеред вулиці напав на перехожого та викрав у нього рюкзак з грошима
Сьогодні, 10:22
 0
Журналіст з Луцька заявив, що йде в політику. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
 0
Через негоду декілька сіл на Волині – без світла
Сьогодні, 10:05
 0
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 09:48
 0
Медіа
відео
1/8
﻿