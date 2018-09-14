Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 09:48
Цьогорічна погода в Іваничівському районі, як і на Волині загалом, сприяє появі грибів.
Відтак чергування спеки і дощів створює умови для врожаю цих дикоросів, - пише Район.Іваничі.
Не забарилися користувачі соцмереж поділитися «грибним виловом».
Зокрема, на тихому полюванні побував Роман Франчук і опублікував у Facebook світлини.
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Відтак чергування спеки і дощів створює умови для врожаю цих дикоросів, - пише Район.Іваничі.
Не забарилися користувачі соцмереж поділитися «грибним виловом».
Зокрема, на тихому полюванні побував Роман Франчук і опублікував у Facebook світлини.
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