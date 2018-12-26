Журналіст з Луцька заявив, що йде в політику. ВІДЕО

Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», журналістзаявив, що йде в політику і на певний час призупиняє журналістську діяльність.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.Тарас Шкітер привітав колег із професійним святом.«Вітаю усіх колег з Днем журналіста! Залишайтеся справжньою четвертою владою. Будьте точними та неупередженими і завжди дотримуйтеся правил чесної гри. І, говорячи про чесність, хочу сказати, що мені давно хотілося спробувати себе в політиці, і, напевне, цього разу я використаю можливість, яка у мене з’явилася, а журналістську діяльність призупиню на певний час!» – зазначив він.Усі деталі Тарас Шкітер пообіцяв повідомити згодом.