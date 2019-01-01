Лучан кличуть до замку Любарта на турнір із мечового бою
Сьогодні, 21:38
У Луцьку на території замку Любарта 8 червня відбудеться перший
турнір зі сучасного мечового бою для дітей віком від 6 до 16 років «Доблесть віків. SOFT».
Організовує його клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк».
Дітки можуть зареєструватися за посиланням до 7 червня включнно:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM1DsWR6MsbngrIsg1eABXpVTr
e6Bj48DB6x2eXv4YZhKWUQ/viewform
Для учасників створять рівні умови, адже функціонуватиме два
риталища: для тих, хто вже пробував себе у мечевому бої і тих, хто вперше хоче спробувати. Щоб взяти участь, потрібно мати дозвіл від батьків та присутність когось з дорослих.
На учасників та гостей чекають безкоштовні середньовічні атракції такі як:
стрільба з луку та арбалету
арчер-таг
фехтування на спорт мечі
майстер-класи зі середньовічних танців
середньовічна костюмерна
тематичні настільні ігри
виставка робіт середньовічної тематики художниці Олени
Звягінцевої.
А також батути, аквагрим, розпис хною, смачна кухня та, звісно ж,
лицарський турнір.
Активна сторінка події:
https://www.facebook.com/events/10988714136
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турнір зі сучасного мечового бою для дітей віком від 6 до 16 років «Доблесть віків. SOFT».
Організовує його клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк».
Дітки можуть зареєструватися за посиланням до 7 червня включнно:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM1DsWR6MsbngrIsg1eABXpVTr
e6Bj48DB6x2eXv4YZhKWUQ/viewform
Для учасників створять рівні умови, адже функціонуватиме два
риталища: для тих, хто вже пробував себе у мечевому бої і тих, хто вперше хоче спробувати. Щоб взяти участь, потрібно мати дозвіл від батьків та присутність когось з дорослих.
На учасників та гостей чекають безкоштовні середньовічні атракції такі як:
стрільба з луку та арбалету
арчер-таг
фехтування на спорт мечі
майстер-класи зі середньовічних танців
середньовічна костюмерна
тематичні настільні ігри
виставка робіт середньовічної тематики художниці Олени
Звягінцевої.
А також батути, аквагрим, розпис хною, смачна кухня та, звісно ж,
лицарський турнір.
Активна сторінка події:
https://www.facebook.com/events/10988714136
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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