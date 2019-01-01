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Лучан кличуть до замку Любарта на турнір із мечового бою

Лучан кличуть до замку Любарта на турнір із мечового бою
У Луцьку на території замку Любарта 8 червня відбудеться перший
турнір зі сучасного мечового бою для дітей віком від 6 до 16 років «Доблесть віків. SOFT».

Організовує його клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк».

Дітки можуть зареєструватися за посиланням до 7 червня включнно:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM1DsWR6MsbngrIsg1eABXpVTr
e6Bj48DB6x2eXv4YZhKWUQ/viewform

Для учасників створять рівні умови, адже функціонуватиме два
риталища: для тих, хто вже пробував себе у мечевому бої і тих, хто вперше хоче спробувати. Щоб взяти участь, потрібно мати дозвіл від батьків та присутність когось з дорослих.

На учасників та гостей чекають безкоштовні середньовічні атракції такі як:
 стрільба з луку та арбалету
 арчер-таг
 фехтування на спорт мечі
 майстер-класи зі середньовічних танців
 середньовічна костюмерна
 тематичні настільні ігри
 виставка робіт середньовічної тематики художниці Олени
Звягінцевої.

А також батути, аквагрим, розпис хною, смачна кухня та, звісно ж,
лицарський турнір.

Активна сторінка події:
https://www.facebook.com/events/10988714136

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Теги: турнір, бій, Луцьк
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