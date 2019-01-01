Лучан кличуть до замку Любарта на турнір із мечового бою

У Луцьку на території замку Любарта 8 червня відбудеться першийтурнір зі сучасного мечового бою для дітей віком від 6 до 16 років «Доблесть віків. SOFT».Організовує його клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк».Дітки можуть зареєструватися за посиланням до 7 червня включнно:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM1DsWR6MsbngrIsg1eABXpVTre6Bj48DB6x2eXv4YZhKWUQ/viewformДля учасників створять рівні умови, адже функціонуватиме двариталища: для тих, хто вже пробував себе у мечевому бої і тих, хто вперше хоче спробувати. Щоб взяти участь, потрібно мати дозвіл від батьків та присутність когось з дорослих.На учасників та гостей чекають безкоштовні середньовічні атракції такі як: стрільба з луку та арбалету арчер-таг фехтування на спорт мечі майстер-класи зі середньовічних танців середньовічна костюмерна тематичні настільні ігри виставка робіт середньовічної тематики художниці ОлениЗвягінцевої.А також батути, аквагрим, розпис хною, смачна кухня та, звісно ж,лицарський турнір.Активна сторінка події:https://www.facebook.com/events/10988714136