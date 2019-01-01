У Луцькому районі в жахливій антисанітарії діяв алкоцех

Податкова міліція Волині під процесуальним керівництвом прокуратури області ліквідувала підпільний цех з незаконного виробництва алкоголю.Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.Встановили, що житель Луцького району організував виробництво та збут фальсифікованого алкоголю. Підпільний цех останній обладнав в гаражному приміщенні власного обійстя, при цьому виготовлення фальсифікату здійснювалося у вкрай неприйнятних антисанітарних умовах.Виготовлена таким чином горілчана та коньячна продукція розливалася у підготовлені пластикові пакети "bag-in-box" і призначалася для реалізації в торгових точках Луцька та Луцького району. Поряд з цим, «підприємливий бізнесмен» здійснював незаконну реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.Правоохоронці виявили та вилуличи з незаконного обігу 13 000 пачок тютюнових виробів, 1 200 літрів рідини з характерним запахом спирту, 1 000 літрів готових до реалізації лікеро-горілчаних виробів, а також обладнання, що використовувалося для виробництва фальсифікату. Крім того, вилучили 3 транспортні засоби, якими здійснювали транспортування підакцизних товарів з метою їх незаконної реалізації.Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить близько 1,5 мільйона гривень.Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії та вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.