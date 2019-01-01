У Луцькому районі в жахливій антисанітарії діяв алкоцех
Сьогодні, 10:39
Податкова міліція Волині під процесуальним керівництвом прокуратури області ліквідувала підпільний цех з незаконного виробництва алкоголю.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Встановили, що житель Луцького району організував виробництво та збут фальсифікованого алкоголю. Підпільний цех останній обладнав в гаражному приміщенні власного обійстя, при цьому виготовлення фальсифікату здійснювалося у вкрай неприйнятних антисанітарних умовах.
Виготовлена таким чином горілчана та коньячна продукція розливалася у підготовлені пластикові пакети "bag-in-box" і призначалася для реалізації в торгових точках Луцька та Луцького району. Поряд з цим, «підприємливий бізнесмен» здійснював незаконну реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.
Правоохоронці виявили та вилуличи з незаконного обігу 13 000 пачок тютюнових виробів, 1 200 літрів рідини з характерним запахом спирту, 1 000 літрів готових до реалізації лікеро-горілчаних виробів, а також обладнання, що використовувалося для виробництва фальсифікату. Крім того, вилучили 3 транспортні засоби, якими здійснювали транспортування підакцизних товарів з метою їх незаконної реалізації.
Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить близько 1,5 мільйона гривень.
Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії та вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Встановили, що житель Луцького району організував виробництво та збут фальсифікованого алкоголю. Підпільний цех останній обладнав в гаражному приміщенні власного обійстя, при цьому виготовлення фальсифікату здійснювалося у вкрай неприйнятних антисанітарних умовах.
Виготовлена таким чином горілчана та коньячна продукція розливалася у підготовлені пластикові пакети "bag-in-box" і призначалася для реалізації в торгових точках Луцька та Луцького району. Поряд з цим, «підприємливий бізнесмен» здійснював незаконну реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.
Правоохоронці виявили та вилуличи з незаконного обігу 13 000 пачок тютюнових виробів, 1 200 літрів рідини з характерним запахом спирту, 1 000 літрів готових до реалізації лікеро-горілчаних виробів, а також обладнання, що використовувалося для виробництва фальсифікату. Крім того, вилучили 3 транспортні засоби, якими здійснювали транспортування підакцизних товарів з метою їх незаконної реалізації.
Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить близько 1,5 мільйона гривень.
Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії та вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому районі в жахливій антисанітарії діяв алкоцех
Сьогодні, 10:39
Журналіст з Луцька заявив, що йде в політику. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
Через негоду декілька сіл на Волині – без світла
Сьогодні, 10:05
Волинянин похизувався грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 09:48