Лишився тільки один котедж у ЖК «Струмочок». Можливе відтермінування та знижки*





«Струмочок» – це комплекс таунхайсів і котеджів у селі Струмівка, який зводить Будівельна компанія «Інвестор», - інформує



Котедж 128,4 м2. Який він?



Компактний, затишний, з продуманим плануванням та окремою прибудинковою територією навколо. Площа ділянки – близько 7 соток, тож тут вдасться влаштувати і великий газон, і місце для пікніка, і навіть альтанку.



У будинку – два поверхи. На першому – простора вітальня (28,33 м2), кухня (15,58 м2), санвузол та коридор. Із вітальні є окремий вихід на внутрішній дворик.



На другому поверсі – три кімнати та великий санвузол (7,59 м2). Дві спальні – однакових розмірів (по 13,84 м2), одна – більша (15,58 м2).





Будинок збудований із натуральної червоної керамічної цегли, утеплений пінополістерольними плитами товщиною 12 см та мінеральною ватою 12 см, пофарбований якісною фарбою.



У кожному будинку – індивідуальне опалення, під’єднане водо- та газопостачання, каналізація. Є вхідні металеві двері та двокамерні енергоощадні вікна.





Скільки коштує? Можливе відтермінування до кінця 2019 року, ціна залежить від розміру першого внеску:



при першому внеску 25% ціна $62 000

розмір першого внеску – $15 500, щомісячна оплата – $7 750;



при першому внеску 50% ціна зменшується на $10/м2, тобто до $60 716

розмір першого внеску – $30 358, щомісячна оплата – $5 060;



при 100% оплаті ціна зменшується на $20/м2, тобто до $59 432.

Для того, щоб у мешканців «Струмочка» було комфортне життя, компанія «Інвестор» робить неймовірні речі. Які саме? Тисніть на посилання і дізнаєтесь. Невеликий спойлер: це коштувало мільйон!



Чи є інші котеджі?



У «Струмочку» також є котеджі площею 156,06 квадратів. Вони – теж двоповерхові, із просторими зеленими газонами поруч. Такий проект – американського зразка.



Є два варіанти планування цих котеджів:



1) із роздільною кухнею (17 м2) та вітальнею (33,07 м2) на першому поверсі;



2) із суміжною кухнею (13,69 м2) та вітальнею (19,38 м2) і додатковою кімнатою (17 м2) на першому поверсі.



Другий поверх – типовий для обох проектів. Тут є три кімнати (13,64 м2; 17,04 м2; 18,65 м2), просторий санвузол (11,5 м2) та гардероб (4,22 м2).



Скільки коштує? Ціна – 79 000. Можливе відтермінування до березня 2020 року.







Що таке таунхауси, чим вони відрізняються від котеджів і чи можна їх купити у «Струмочку» – можна дізнатися, натиснувши це посилання.



Чому варто жити в «Струмочку»?



«Струмочок» – це фактично окреме котеджне містечко недалеко від Луцька. Територія комплексу (а це – більше 7 га) – загороджена та охороняється, ведеться відеонагляд.



Тут планують організувати великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками навколо. Поруч – буде громадське приміщення із тренажерами, сауною та душем.



Усі будинки в «Струмочку» зроблені в одному стилі, що робить комплекс особливо привабливим. Ззовні він нагадує картини з американських фільмів, де заможні родини ведуть розмірене та комфортне заміське життя.











Контакти



Телефон відділу продажів: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в



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