У Луцьку біля ринку після ремонту залишили пошкоджені бруківку та асфальт

У Луцьку на вулиці Кравчука, 44 та проспекті Собороності, 42а не відновили благоустрій після ремонту.Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Земляні роботи проводило ДКП "Луцьктепло" і лишило після них пошкоджену бруківку та асфальт. Підприємство не відновило благоустрій після ремонту тепломережі, що спричиняє постійні незручності пішоходам, водіям та підприємцям ринку.Тож інспектор відділу контрою за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти склав протокол на відповідальну особу ДКП "Луцьктепло" за невідновлення благоустрою після земляних робіт та видав припис на впорядкування території.