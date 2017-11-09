У Луцьку біля ринку після ремонту залишили пошкоджені бруківку та асфальт
Сьогодні, 17:30
У Луцьку на вулиці Кравчука, 44 та проспекті Собороності, 42а не відновили благоустрій після ремонту.
Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Земляні роботи проводило ДКП "Луцьктепло" і лишило після них пошкоджену бруківку та асфальт. Підприємство не відновило благоустрій після ремонту тепломережі, що спричиняє постійні незручності пішоходам, водіям та підприємцям ринку.
Тож інспектор відділу контрою за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти склав протокол на відповідальну особу ДКП "Луцьктепло" за невідновлення благоустрою після земляних робіт та видав припис на впорядкування території.
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Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Земляні роботи проводило ДКП "Луцьктепло" і лишило після них пошкоджену бруківку та асфальт. Підприємство не відновило благоустрій після ремонту тепломережі, що спричиняє постійні незручності пішоходам, водіям та підприємцям ринку.
Тож інспектор відділу контрою за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти склав протокол на відповідальну особу ДКП "Луцьктепло" за невідновлення благоустрою після земляних робіт та видав припис на впорядкування території.
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Коментарі 1
Вони ніколи цього не роблять,факт!!!А ці му.... недорада,ще захищають цих пройдисвітів в Луцьктеплі,які поняття "зеленого" не мають,як потрібно працювати.Не відноситься до "роботяг",які тягнуть лямку,а "сра...." "менеджери",які окупували офіс і "винести неможливо.Зміни назріли,або...
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