ТОП-5 улюблених книг від журналістки ВолиньPost

Запах свіжих сторінок і нової книжки, перечитування описів кожної, яка сподобалася, години прогулянок магазинами літератури і пошуки чогось новенького серед сотень зачитаних до дірок… Мій ідеальний спосіб розслабитися і відволіктися від проблем. Іноді здається, що я залежна від книг, можу читати відразу декілька і мені однаково буде мало, купуватиму ще і ще, але є закон, що ніколи не поставлю на поличку ту, яку ще не встигла прочитати.Електронні варіанти – то зовсім не те, читала так тільки одну і лише тому, що подорож була довгою, а діставати із валізи паперовий примірник – проблемно. Звісно, тут у кожного є своя думка і вподобання, але я за традиційні друковані книги.Література, яку я читаю, – різнопланова і за жанрами, і за тематикою, але все ж однозначними фаворитами у моєму книжковому арсеналі є детективи. З самого дитинства перечитала ледь не всюі закохалася у майстерність деяких авторів так реалістично переносити читача на місце злочину, детально описувати розслідування, логічно підкріплювати кожен факт і здогадку. Почалося все зі старенької традиційної Агати, а переросло у детективну манію і підбір нових сюжетних ліній.У ТОПі зараз – американська письменницяіз низкою романів про «Хірурга». Вона так майстерно висвітлює медичну тематику і просто нереально круто підв’язує це до сучасних методів протистояння – злочинець і правоохоронні органи. Імпонує також те, що у головній ролі – жінка коп. Це – дуже важливий фактор, чому я надаю перевагу книгам саме такого характеру, адже сама колись мріяла працювати у поліції і, читаючи книги про жінок-правоохоронців, можна і собі пофантазувати.На другому місці – психологічні романи. Іноді у таких книжках можна знайти відповіді на багато запитань чи допомогти самому собі розібратися у підсвідомості, або ж, як альтернативний варіант, просто порелаксувати і «набратися» корисних порад чи психологічних лайфхаків. Першою книжкою в такому жанрі стали «Ліки від кохання…» професора психіатрії Стенфордського університету, а за сумісництвом – чарівника слова –. Прочитала на одному диханні і лишилася задоволена. Однозначно раджу спробувати тим, хто має хоч якісь сумніви у своєму житті. Психологія у людей така, декому добре, коли іншим – не дуже, але плюс у тому, що це «не дуже» передається через книгу і змушує читача до того, аби обдумати своє життя краще.Наступна у списку книга, читання якої далося мені не зовсім легко, і не тому, що читала в оригіналі – англійською, а, певно, тому, що тематика була для мене новою і незвичною, – роман"Атлант розправив плечі". Скажу відверто, що спочатку було не цікаво, і я думала навіть закинути, але такого собі не дозволяла ніколи і добре, що й цього разу не здалася. Це було того варте.Роман зачіпає тему бізнесу та підприємництва, етику та філософію ділових відносин і роль суспільства в економічному розвитку держави, що є надзвичайно важливим сьогодні. Думаю, що кожен повинен5 хоча б мінімально, але розбиратися у цих системах. Всього є три книги, дві з них я читала в оригіналі, переклад не надто відрізняється, але я все ж вирішила спробувати. Однозначно, тим хто має таку можливість, раджу читати англійською.Одна з улюблених і культових цитат: «Якби ти побачив Атланта, титана, котрий тримає весь Світ на своїх плечах, якби побачив, як він стоїть, і кров стікає по його грудях, його коліна прогинаються під нелюдською вагою, його руки тремтять, але все ж таки намагаються втримати Світ на рештках своїх сил, і чим дужче він тримає, тим тяжче тисне Світ на його плечі — що ти б йому порадив? — Не знаю. Що може він зробити? Що б ти йому порадив? — Розправити плечі». Роман безсумнівно гідний того, аби у моєму ТОПі бути на 3-му місці.Надто складно скласти список п’яти улюблених книг, коли вибір серед жанрів і тематики – ну дуже великий. (Я би взагалі писала тільки про детективи, а там вже десь на ТОП-10 згадала і про інші, але ж у кожного – різні вподобання)Окрім прози, у мене на книжковій поличці є досить багато поезії. Оскільки я пишу вірші сама, то повинна розуміти і відчувати основні принципи побудови таких творів. Серед фаворитів, безперечно, –, вірші якої я можу цитувати цілими днями,… Таких дуже і дуже багато. В мене кожен день традиційно починається із нового вірша, зазвичай записи слухаю зранку онлайн, поки снідаю чи п’ю каву. Це вже звичка.Тому ось: 4 місце у ТОПі – вірші. Я їх підбираю собі під настрій і сказати, хто улюблений автор, не можу. Сьогодні це – Вєра Полозкова і Цвєтаєва, завтра перевагу можу надати іншим авторам.Коли говорити про прозу в загальному, то я частіше намагаюся читати книги в оригіналі, якщо рівень звісно дозволяє, однак, здебільшого уникаю російськомовної літератури, хоча і такі у моїй книжковій колекції є. Одна з улюблених – «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо». Про цю книгу можна говорити дуже багато і можна почути купу різних думок, але той, хто її прочитав, точно не залишиться байдужим.Я вважаю, що основний сенс книги – спонукнути людину до чогось, змусити подумати чи просто отримати задоволення. У «Мистецтві пофігізму» усе це поєднується.«Мовчання ягнят» — роман(і тут відразу трилогія про Доктора Лектора);«Гострі предмети» — дебютний роман«Всього не забудеш» -(не зовсім детектив, більше – психологічний трилер, але моменти із цього жанру – також є);«Диявол у білому місці» -(між іншим, заснована на реальних подіях);«Немезида», «Забуте вбивство», «Тріснуло дзеркало», «Заплановано вбивство», «Увивство в Східному експресі» - фаворити серед літератури(особисто я люблю її історії, де присутня міс Марпл);«Дівчина у потязі» -«Метод 15/33» -«Милые кости» –