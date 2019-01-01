У Рівному чоловік та друзі влаштували для породіллі сюрприз біля пологового будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:18
У Рівному коханий чоловік та друзі влаштували незабутній сюрприз для породіллі, яка також є учасницею проекту "Пузата мама-2019".
Молоду матусю зустріли з лікарні з кульками та кольоровим димом. Білий автомобіль прикрасили наклейками з ім'ям новонародженої донечки, - пише Рівне вечірнє.
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Порадіти за подругу також прийшли і інші учасниці проекту для вагітних у Рівному.
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Молоду матусю зустріли з лікарні з кульками та кольоровим димом. Білий автомобіль прикрасили наклейками з ім'ям новонародженої донечки, - пише Рівне вечірнє.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Щасливий татусь влаштував видовищне шоу біля пологового будинку. ВІДЕО
Порадіти за подругу також прийшли і інші учасниці проекту для вагітних у Рівному.
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