У Рівному чоловік та друзі влаштували для породіллі сюрприз біля пологового будинку. ФОТО





Молоду матусю зустріли з лікарні з кульками та кольоровим димом. Білий автомобіль прикрасили наклейками з ім'ям новонародженої донечки, - пише Рівне вечірнє.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному коханий чоловік та друзі влаштували незабутній сюрприз для породіллі, яка також є учасницею проекту "Пузата мама-2019".Молоду матусю зустріли з лікарні з кульками та кольоровим димом. Білий автомобіль прикрасили наклейками з ім'ям новонародженої донечки, - пише Рівне вечірнє.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Щасливий татусь влаштував видовищне шоу біля пологового будинку. ВІДЕО Порадіти за подругу також прийшли і інші учасниці проекту для вагітних у Рівному.

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