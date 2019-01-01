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У Рівному чоловік та друзі влаштували для породіллі сюрприз біля пологового будинку. ФОТО

У Рівному чоловік та друзі влаштували для породіллі сюрприз біля пологового будинку. ФОТО
У Рівному коханий чоловік та друзі влаштували незабутній сюрприз для породіллі, яка також є учасницею проекту "Пузата мама-2019".

Молоду матусю зустріли з лікарні з кульками та кольоровим димом. Білий автомобіль прикрасили наклейками з ім'ям новонародженої донечки, - пише Рівне вечірнє.

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Порадіти за подругу також прийшли і інші учасниці проекту для вагітних у Рівному.

У Рівному чоловік та друзі влаштували для породіллі сюрприз біля пологового будинку. ФОТО
У Рівному чоловік та друзі влаштували для породіллі сюрприз біля пологового будинку. ФОТО
У Рівному чоловік та друзі влаштували для породіллі сюрприз біля пологового будинку. ФОТО

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Теги: пологовий, породілля
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