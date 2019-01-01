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Материнський інстинкт: у селі на Волині собака вигодовує кошенят. ВІДЕО

Материнський інстинкт: у селі на Волині собака вигодовує кошенят. ВІДЕО
На одному з обійсть у селі Озеро Ківерцівського району собака вигодовує кошенят. Пес на кличку Білка відібрала у кицьки дитинчат, бо вважає своїми.

Про це Суспільному розповіла господарка тварин Євгенія Андрійчук.

Жінка каже, що собака була вагітна, але не народила. Два тижні тому відібрала кошенят у кицьки.

"Відразу їх (кошенят, - ред) взяла і прийняла. Вона нікого не підпускала, а на дітей, то взагалі кидалась...Так взяти і гарно глядіти, то я вперше за своє життя бачу!", - розповідає Євгенія Андрійчук.

Подивитись на собаку, який вигодовує кошенят, на подвір'я до господарки приходять діти.

Деталі – у сюжеті:




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Теги: собака, кошенята
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