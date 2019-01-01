Материнський інстинкт: у селі на Волині собака вигодовує кошенят. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
На одному з обійсть у селі Озеро Ківерцівського району собака вигодовує кошенят. Пес на кличку Білка відібрала у кицьки дитинчат, бо вважає своїми.
Про це Суспільному розповіла господарка тварин Євгенія Андрійчук.
Жінка каже, що собака була вагітна, але не народила. Два тижні тому відібрала кошенят у кицьки.
"Відразу їх (кошенят, - ред) взяла і прийняла. Вона нікого не підпускала, а на дітей, то взагалі кидалась...Так взяти і гарно глядіти, то я вперше за своє життя бачу!", - розповідає Євгенія Андрійчук.
Подивитись на собаку, який вигодовує кошенят, на подвір'я до господарки приходять діти.
Деталі – у сюжеті:
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Про це Суспільному розповіла господарка тварин Євгенія Андрійчук.
Жінка каже, що собака була вагітна, але не народила. Два тижні тому відібрала кошенят у кицьки.
"Відразу їх (кошенят, - ред) взяла і прийняла. Вона нікого не підпускала, а на дітей, то взагалі кидалась...Так взяти і гарно глядіти, то я вперше за своє життя бачу!", - розповідає Євгенія Андрійчук.
Подивитись на собаку, який вигодовує кошенят, на подвір'я до господарки приходять діти.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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