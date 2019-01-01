Материнський інстинкт: у селі на Волині собака вигодовує кошенят. ВІДЕО





Про це Євгенія Андрійчук.



Жінка каже, що собака була вагітна, але не народила. Два тижні тому відібрала кошенят у кицьки.



"Відразу їх (кошенят, - ред) взяла і прийняла. Вона нікого не підпускала, а на дітей, то взагалі кидалась...Так взяти і гарно глядіти, то я вперше за своє життя бачу!", - розповідає Євгенія Андрійчук.



Подивитись на собаку, який вигодовує кошенят, на подвір'я до господарки приходять діти.



Деталі – у сюжеті:









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