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У «ПортCity» відбудеться фінал конкурсу талантів*

У «ПортCity» відбудеться фінал конкурсу талантів*
29 червня на святкуванні дня народження ПортCity відбудеться фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019» на якому будуть обрані переможці в трьох напрямках: театральний, вокальний, танцювальний.

Кожен з переможців отримає по 10 000 гривень, - зазначають організатори.

Між собою змагатимуться: Ткач Анна, Денисенко Денис, Карпюк Назар, Жаловага Анна, студія «Бешкетники», Шафранський Сергій.

Кожен з учасників представить один сольний номер, та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом online голосування.

Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Усіх запрошують на фантастичну подію до ТРЦ ПортCity.

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Теги: конкурс, таланти
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