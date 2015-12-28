У «ПортCity» відбудеться фінал конкурсу талантів*
Сьогодні, 17:46
29 червня на святкуванні дня народження ПортCity відбудеться фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019» на якому будуть обрані переможці в трьох напрямках: театральний, вокальний, танцювальний.
Кожен з переможців отримає по 10 000 гривень, - зазначають організатори.
Між собою змагатимуться: Ткач Анна, Денисенко Денис, Карпюк Назар, Жаловага Анна, студія «Бешкетники», Шафранський Сергій.
Кожен з учасників представить один сольний номер, та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом online голосування.
Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Усіх запрошують на фантастичну подію до ТРЦ ПортCity.
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Кожен з переможців отримає по 10 000 гривень, - зазначають організатори.
Між собою змагатимуться: Ткач Анна, Денисенко Денис, Карпюк Назар, Жаловага Анна, студія «Бешкетники», Шафранський Сергій.
Кожен з учасників представить один сольний номер, та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом online голосування.
Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Усіх запрошують на фантастичну подію до ТРЦ ПортCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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