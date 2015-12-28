У «ПортCity» відбудеться фінал конкурсу талантів*

29 червня на святкуванні дня народження ПортCity відбудеться фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019» на якому будуть обрані переможці в трьох напрямках: театральний, вокальний, танцювальний.Кожен з переможців отримає по 10 000 гривень, - зазначають організатори.Між собою змагатимуться:, студія «Бешкетники», Шафранський Сергій.Кожен з учасників представить один сольний номер, та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом online голосування.Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Усіх запрошують на фантастичну подію до ТРЦ ПортCity.