У Луцьку за ніч спіймали двох п'яних водіїв

У Луцьку патрульні виявили двох нетверезих водіїв за ніч на 6 травня.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Патрулюючи вул. Володимирську інспектори помітили автомобіль Dodge Ram Van, у якого був неоствітлений задній державний номер в темну пору доби. Під час спілкування поліцейські у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. 40-річний керманич погодився пройти огляд на пристрій «Драгер» - результат позитивний 1.37%Як виявилося, водій вже не в перше сідає за кермо нетверезим. Тож на водія було складено протокол за ч.2 ст.130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та винесено постанову за ч.4 ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами).Цієї ж ночі, поліцейські отримали від небайдужих громадян інформацію про те, що по вул. Данила Галицького водій керує автомобілем Chevrolet Cruze в стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці оперативно прибули на місце виклику та зупинили транспортний засіб.Під час спілкування були помітні явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння. Це третя його спроба керувати автомобілем у такому стані протягом року, тож на водія було складено протокол за ч.3 ст.130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та винесено постанову за ч.4 ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами).Поспілкувавшись з пасажиром даного автомобіля встановили, що він є власником транспортного засобу, та передав керування своєму товаришу, який перебував в стані алкогольного сп’яніння. За такі дії громадянин понесе відповідальні передбаченою ч.1 ст.130 КУпАПВсі водії відсторонені від керування авто, матеріали передадуть до суду.