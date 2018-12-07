У Рівному хлопець проїхався містом на даху BMW. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
Рівненський блогер Сергій Панасик (як зазначено його ім’я у соцмережах) влаштував «шоу» у центрі Рівного.
На майдані Незалежності хлопець заліз на BMW, якому одразу затулили номерні знаки, та проїхався на даху авто до органного залу. Відстань, яку проїхав юнак, - більше півкілометра, - пише Рівне вечірнє.
«Літаємо на даху БМВ у центрі Рівного, - написав хлопець пост до відео. – Незабутні емоції того ранку. Не намагайтеся відтворити у реальному житті».
Втім, у хлопця вже з’явилися «послідовники». У соцмережах поширюють відео, де хлопці їдуть на дахах та капотах авто.
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На майдані Незалежності хлопець заліз на BMW, якому одразу затулили номерні знаки, та проїхався на даху авто до органного залу. Відстань, яку проїхав юнак, - більше півкілометра, - пише Рівне вечірнє.
«Літаємо на даху БМВ у центрі Рівного, - написав хлопець пост до відео. – Незабутні емоції того ранку. Не намагайтеся відтворити у реальному житті».
Втім, у хлопця вже з’явилися «послідовники». У соцмережах поширюють відео, де хлопці їдуть на дахах та капотах авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Дебіл.
згідна! дибіл... є чим пишатися?! ппц... ото досягнення!? а журналісти поширенням ще й популяризують дурню...
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