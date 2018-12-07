У Рівному хлопець проїхався містом на даху BMW. ВІДЕО

Рівненський блогер Сергій Панасик (як зазначено його ім’я у соцмережах) влаштував «шоу» у центрі Рівного.На майдані Незалежності хлопець заліз на BMW, якому одразу затулили номерні знаки, та проїхався на даху авто до органного залу. Відстань, яку проїхав юнак, - більше півкілометра, - пише Рівне вечірнє.«Літаємо на даху БМВ у центрі Рівного, - написав хлопець пост до відео. – Незабутні емоції того ранку. Не намагайтеся відтворити у реальному житті».Втім, у хлопця вже з’явилися «послідовники». У соцмережах поширюють відео, де хлопці їдуть на дахах та капотах авто.