Через зливу ковельська вулиця перетворюється в озеро. ФОТО
Сьогодні, 12:38
У Ковелі через дощ затоплює перехрестя вулиць Симоненка та Грабовського.
Відповідне відео у Facebook опублікувала місцева мешканка Руслана Шух, – пише Район.Ковель.
За словами жінки, заяву на ремонт каналізацій подавали вже не раз, проте реакції від відповідних служб – жодної.
«Вода сочиться з асфальту, розмиває його, діти граються у брудній воді, запах такий, що «костомельний» то так, дрібниці. Під час зливи уся вода тече в двори, гаражі, сараї», – йдеться у дописі.
Авторка посту пише, що в ремонті кожного разу відмовляють, мовляв, нема потреби щось робити.
Натомість, на фрагментах з відео видно, як вулиця «тоне» в дощовій воді.
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Відповідне відео у Facebook опублікувала місцева мешканка Руслана Шух, – пише Район.Ковель.
За словами жінки, заяву на ремонт каналізацій подавали вже не раз, проте реакції від відповідних служб – жодної.
«Вода сочиться з асфальту, розмиває його, діти граються у брудній воді, запах такий, що «костомельний» то так, дрібниці. Під час зливи уся вода тече в двори, гаражі, сараї», – йдеться у дописі.
Авторка посту пише, що в ремонті кожного разу відмовляють, мовляв, нема потреби щось робити.
Натомість, на фрагментах з відео видно, як вулиця «тоне» в дощовій воді.
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