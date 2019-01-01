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Через зливу ковельська вулиця перетворюється в озеро. ФОТО

Через зливу ковельська вулиця перетворюється в озеро. ФОТО
У Ковелі через дощ затоплює перехрестя вулиць Симоненка та Грабовського.

Відповідне відео у Facebook опублікувала місцева мешканка Руслана Шух, – пише Район.Ковель.

За словами жінки, заяву на ремонт каналізацій подавали вже не раз, проте реакції від відповідних служб – жодної.

«Вода сочиться з асфальту, розмиває його, діти граються у брудній воді, запах такий, що «костомельний» то так, дрібниці. Під час зливи уся вода тече в двори, гаражі, сараї», – йдеться у дописі.

Авторка посту пише, що в ремонті кожного разу відмовляють, мовляв, нема потреби щось робити.

Натомість, на фрагментах з відео видно, як вулиця «тоне» в дощовій воді.

Через зливу ковельська вулиця перетворюється в озеро. ФОТО
Через зливу ковельська вулиця перетворюється в озеро. ФОТО
Через зливу ковельська вулиця перетворюється в озеро. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковель
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