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У Луцьку чоловік влаштував автомайстерню в гаражному кооперативі. ФОТО

У Луцьку чоловік влаштував автомайстерню в гаражному кооперативі. ФОТО
У Луцьку чоловік облаштував автомайстерню, чим заважав іншим учасникам гаражного кооперативу.

Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.

До департаменту муніципальної варти надійшло звернення від членів Гаражного кооперативу "Транспорт-1" стосовно того що користувач гаража #16 надає послуги з ремонту автомобілів, їх станціонарне розміщення на території кооперативу, чим завдає незручностей проїзду іншим членам ГК.

Інспектор відділу "Група швидкого реагування" здійснив виїзд за вказаною у зверненні адресою та виявив підтвердження заявлених фактів. Крім того виявили, що вищевказаний громадянин здійснив засмічення площі загального користування, чим порушив п.п.2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька.

З порушником провели відповідну роз'яснювальну бесіду та склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.
У Луцьку чоловік влаштував автомайстерню в гаражному кооперативі. ФОТО
У Луцьку чоловік влаштував автомайстерню в гаражному кооперативі. ФОТО
У Луцьку чоловік влаштував автомайстерню в гаражному кооперативі. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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