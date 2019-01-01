У Луцьку чоловік влаштував автомайстерню в гаражному кооперативі. ФОТО

У Луцьку чоловік облаштував автомайстерню, чим заважав іншим учасникам гаражного кооперативу.Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.До департаменту муніципальної варти надійшло звернення від членів Гаражного кооперативу "Транспорт-1" стосовно того що користувач гаража #16 надає послуги з ремонту автомобілів, їх станціонарне розміщення на території кооперативу, чим завдає незручностей проїзду іншим членам ГК.Інспектор відділу "Група швидкого реагування" здійснив виїзд за вказаною у зверненні адресою та виявив підтвердження заявлених фактів. Крім того виявили, що вищевказаний громадянин здійснив засмічення площі загального користування, чим порушив п.п.2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька.З порушником провели відповідну роз'яснювальну бесіду та склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.