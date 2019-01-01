У Луцьку чоловік влаштував автомайстерню в гаражному кооперативі. ФОТО
Сьогодні, 12:50
У Луцьку чоловік облаштував автомайстерню, чим заважав іншим учасникам гаражного кооперативу.
Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.
До департаменту муніципальної варти надійшло звернення від членів Гаражного кооперативу "Транспорт-1" стосовно того що користувач гаража #16 надає послуги з ремонту автомобілів, їх станціонарне розміщення на території кооперативу, чим завдає незручностей проїзду іншим членам ГК.
Інспектор відділу "Група швидкого реагування" здійснив виїзд за вказаною у зверненні адресою та виявив підтвердження заявлених фактів. Крім того виявили, що вищевказаний громадянин здійснив засмічення площі загального користування, чим порушив п.п.2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька.
З порушником провели відповідну роз'яснювальну бесіду та склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.
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Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.
До департаменту муніципальної варти надійшло звернення від членів Гаражного кооперативу "Транспорт-1" стосовно того що користувач гаража #16 надає послуги з ремонту автомобілів, їх станціонарне розміщення на території кооперативу, чим завдає незручностей проїзду іншим членам ГК.
Інспектор відділу "Група швидкого реагування" здійснив виїзд за вказаною у зверненні адресою та виявив підтвердження заявлених фактів. Крім того виявили, що вищевказаний громадянин здійснив засмічення площі загального користування, чим порушив п.п.2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька.
З порушником провели відповідну роз'яснювальну бесіду та склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.
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