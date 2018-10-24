Магічне небо над Нововолинськом. ФОТО





Неймовірний захід сонця, прохолода після денної спеки, сильний вітер та магічне місто перед літнім дощем – таким був вечір середи, - пише



Яким він залишиться в пам’яті – дивіться на фото. Світлинами поділилися нововолинці в групі фейсбук Нововолинськ Інфо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го червня в Нововолинську небо забарвилося різноманітними кольорами, передавши атмосферу й місту. Магічний вигляд неможливо було не зафіксувати на світлинах.Неймовірний захід сонця, прохолода після денної спеки, сильний вітер та магічне місто перед літнім дощем – таким був вечір середи, - пише Буг Яким він залишиться в пам’яті – дивіться на фото. Світлинами поділилися нововолинці в групі фейсбук Нововолинськ Інфо.

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