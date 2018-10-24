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Магічне небо над Нововолинськом. ФОТО

Магічне небо над Нововолинськом. ФОТО
5-го червня в Нововолинську небо забарвилося різноманітними кольорами, передавши атмосферу й місту. Магічний вигляд неможливо було не зафіксувати на світлинах.

Неймовірний захід сонця, прохолода після денної спеки, сильний вітер та магічне місто перед літнім дощем – таким був вечір середи, - пише Буг.

Яким він залишиться в пам’яті – дивіться на фото. Світлинами поділилися нововолинці в групі фейсбук Нововолинськ Інфо.

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Теги: Нововолинськ, фото
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