Магічне небо над Нововолинськом. ФОТО
Сьогодні, 19:23
5-го червня в Нововолинську небо забарвилося різноманітними кольорами, передавши атмосферу й місту. Магічний вигляд неможливо було не зафіксувати на світлинах.
Неймовірний захід сонця, прохолода після денної спеки, сильний вітер та магічне місто перед літнім дощем – таким був вечір середи, - пише Буг.
Яким він залишиться в пам’яті – дивіться на фото. Світлинами поділилися нововолинці в групі фейсбук Нововолинськ Інфо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Неймовірний захід сонця, прохолода після денної спеки, сильний вітер та магічне місто перед літнім дощем – таким був вечір середи, - пише Буг.
Яким він залишиться в пам’яті – дивіться на фото. Світлинами поділилися нововолинці в групі фейсбук Нововолинськ Інфо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліцейські вилучили у волинян приховані набої. ФОТО
Сьогодні, 19:49
Магічне небо над Нововолинськом. ФОТО
Сьогодні, 19:23
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 червня
Сьогодні, 19:00
Звідки на вулицях Луцька взялася унікальна «трилінка»
Сьогодні, 18:42
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Сьогодні, 18:20