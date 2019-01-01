Українці з липня платитимуть податки за посилки





Про це йдеться в матеріалі



Тільки 1,4% посилок – із задекларованою вартістю від 150 євро. Водночас товари зі США, країн ЄС, Китаю можна придбати на українських великих онлайн-майданчиках та інтернет-магазинах. Фактично продавці заробляють на своїй націнці, але ПДВ державі не платять.



Щоб виправити ситуацію, ще в минулому році, затверджуючи бюджет на 2019-й, парламентарії розглянули нові норми. Варто враховувати, що платити потрібно податок не з усієї суми, а тільки з різниці. Наприклад, якщо замовити в США кросівки за 170 євро, заплатити ПДВ потрібно буде тільки із 70 євро. За діючої ставки 20% сума податку становитиме лише 14 євро.



Крім того, пояснили в ДФС, якщо посилка перевищує 150 євро та адресована фізичній особі, також доведеться заплатити 10% мита. Тобто у випадку з посилкою на 170 євро, це 2 євро. Кінцева вартість кросівок буде 186 євро.



Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України від 23 листопада 2018-го ухвалила в другому читанні й за основу законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Згідно з документом, інфляція становитиме 7,5%, а динаміка ВВП – приблизно 3%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 1 липня сплачувати податки доведеться за посилки вартістю від 100 євро (зараз від 150 євро). Це призведе до подорожчання купленого за кордоном товару і скорочення середньої суми чека.Про це йдеться в матеріалі Обозревателя. Тільки 1,4% посилок – із задекларованою вартістю від 150 євро. Водночас товари зі США, країн ЄС, Китаю можна придбати на українських великих онлайн-майданчиках та інтернет-магазинах. Фактично продавці заробляють на своїй націнці, але ПДВ державі не платять.Щоб виправити ситуацію, ще в минулому році, затверджуючи бюджет на 2019-й, парламентарії розглянули нові норми. Варто враховувати, що платити потрібно податок не з усієї суми, а тільки з різниці. Наприклад, якщо замовити в США кросівки за 170 євро, заплатити ПДВ потрібно буде тільки із 70 євро. За діючої ставки 20% сума податку становитиме лише 14 євро.Крім того, пояснили в ДФС, якщо посилка перевищує 150 євро та адресована фізичній особі, також доведеться заплатити 10% мита. Тобто у випадку з посилкою на 170 євро, це 2 євро. Кінцева вартість кросівок буде 186 євро.Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України від 23 листопада 2018-го ухвалила в другому читанні й за основу законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Згідно з документом, інфляція становитиме 7,5%, а динаміка ВВП – приблизно 3%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію