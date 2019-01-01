Куди піти на вихідні у Луцьку: 7 – 9 червня





Цього тижня організатори заходів у Луцьку обіцяють насичену програму, як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе вибрати собі подію до душі.



Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 7 червня



Подія: Смачна Дискотівка



Тип заходу: Дискотека



Місце: Пивний клуб «Оболонь»



Що обіцяють: Довго вагались, як обізвати найуніверсальнішу дискотеку в Кораблику..? Поміркувавши над різними версіями, дійшли до висновку, що музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще.







Подія: Олег Винник з новою програмою «Роксолана»



Тип заходу: Концерт



Місце: Іподром



Початок: 20:00



Що обіцяють: Сет-лист складається з гарячих хітів виконавця і абсолютно нових авторських композицій. А заголовна пісня турне «Роксолана», написана ще в 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника по третьому студійному альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.



Двічі співак року – володар премій «M1 Music Awards» 2018 і «Золота жар-птиця» 2018», найкрасивіший чоловік України за версією журналу «Viva!». Треки музиканта очолюють провідні чарти СНД, кліпи збирають мільйони переглядів в YouTube.







Субота, 8 червня



Подія: «РадіоХіти. Танці»



Тип заходу: Дискотівка

Місце: Пивний клуб «Оболонь»



Що обіцяють: І знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу танцюватимуть під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які організатори назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами.







Подія: Клубний концерт Sonya Kay



Тип заходу: Концерт



Місце: Meat&Green

Початок: 17:30



Що обіцяють: Модне та стильне життя вируватиме в Meat&Green, де і відбудуться модні покази. Кульмінацією фантастичного вечора стане живий концерт чуттєвої Sonya Kay.



В програмі вечірки: фешн покази, діджей сет, мистецький та соціальний перформанси, майстер клас від ресторану Meat&Green і презентація ягідних коктейлів та багато сюрпризів.

Найактивніші гості зможуть виграти призи від партнерів та організаторів свята – VODA club, Буковель Bukovel, Grace Model House та ін.







Подія: Концерт гурту Recordie



Тип заходу: Концерт



Місце: Пивний клуб «Майдан»

Початок: 21:30



Що обіцяють: RecOrDie – these are four wild kids who love the old rock and roll drive. Кожна пісня – це історія. Про любов і ненависть, страх і біль, правду і брехню, радості і печалі.

Бронь столиків: 050 100 2751.







Подія: «Жіночий квартал»



Тип заходу: Концерт

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 19:00



Що обіцяють: Новий масштабний гумористичний проект від студії «Квартал 95». Велике концертне гумористичне шоу, у якому керують балом представниці жіночої статі. Як кажуть автори проекту, то це – жіноча територія, де вони головні і завжди праві, жартують про те, як весело жити.







Подія: «Обережно – жінки»



Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00



Що обіцяють: Французька комедія (вистава йде без антракту). Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович; художник-постановник - Богдана Бочкай; балетмейстер - Володимир Замлинний; музичне оформлення - заслуженої артистки України Людмили Колосович, Геннадія Гусенцева; асистент режисера - Світлана Органіста; помічник режисера - Дмитро Мельничук.







Неділя, 9 червня



Подія: «Кульбабове вино»

Тип заходу: Вистава

Місце: Театр-студія «ГаРмИдЕр»

Початок: 17:00

Що обіцяють: Кращу виставу всеукраїнського театрального фестивалю покажуть у Палаці культури міста Луцька.



9 червня о 17:00 найстарші студійці дитячої театральної студії «ДогориДриґом» запрошують у Палац культури міста Луцька на виставу за романом Рея Бредбері «Кульбабове вино». Ця історія одного літа в постановці Руслани Порицької, спільно з пластиографом Юлією Варченко, нещодавно на Всеукраїнському фестивалі «Перевтілення» у Києві отримала головну нагороду фестивалю та ще 4 нагороди за акторські роботи.



Ця вистава для дорослих та підлітків обов’язкова для перегляду на початку літа, аби глибше усвідомити як це воно «бути по-справжньому живим», робити дивовижні відкриття і головне розуміти та відчувати що таке Дитинство. Вхід вільний!







Подія: Гурт «ЯRA» (Луцьк). Поп з елементами фольку. Кавери + власна творчість

Тип заходу: Концерт

Місце: Пивний клуб «Оболонь»



Що обіцяють: Творчість Ірина Усачова ми вже могли спостерігати як у Кораблику (з іншими музикантами), так і на телебаченні у різноманітних проектах. Іра - талановита авторка пісень і чудова вокалістка. У цю неділю вона разом із колегами з гурту ЯRA фактично презентуватиме нову програму, яка складатиметься як з власної творчості, так і з каверів на відомі хіти.







Подія: «Голоси...»

Тип заходу: Встава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: драма на дві дії. Режисер-постановник - народний артист України Анатолій Романюк; удожник-постановник - Василь Бочкай; ластика - заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; узичне оформлення - Микола Герел; омічник режисера - Вячеслав Погудін.







Подія: «Солом'яний бичок ( ЗАКРИТТЯ 43-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ)»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 12:00

Що обіцяють: Жили собі Дід і Баба. Жили бідно, нічого в них не було. Мріяли про своє господарство і достаток. Тож вирішили для початку завести собі Бичка. А де ж його взяти - не знали...

До кого тільки не звертався Дідусь, та все якийсь дивний цей Бичок був, тільки збитків завдавав... Аж поки не зробили його із звичайної соломи...

За підсумками Всеукраїнського конкурсу-огляду театрів ляльок "Прем'єри сезону "2016-2017" вистава здобула Диплом Переможця у номінації "Краща вистава для дітей дошкільного віку". (Вистава для дітей з 3-ох років, тривалість - 65 хв., з антрактом).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нарешті вихідні, літо і нормальна погода. Мінлива, дещо дощова, але, періодично, сонячна і світла. Хочеться відпочивати і розважатися, насолоджуватися кожною хвилинкою вільного часу і проводити його з користю.Цього тижня організатори заходів у Луцьку обіцяють насичену програму, як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе вибрати собі подію до душі.Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ДискотекаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Довго вагались, як обізвати найуніверсальнішу дискотеку в Кораблику..? Поміркувавши над різними версіями, дійшли до висновку, що музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: ІподромПочаток: 20:00Що обіцяють: Сет-лист складається з гарячих хітів виконавця і абсолютно нових авторських композицій. А заголовна пісня турне «Роксолана», написана ще в 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника по третьому студійному альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.Двічі співак року – володар премій «M1 Music Awards» 2018 і «Золота жар-птиця» 2018», найкрасивіший чоловік України за версією журналу «Viva!». Треки музиканта очолюють провідні чарти СНД, кліпи збирають мільйони переглядів в YouTube.Подія:Тип заходу: ДискотівкаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: І знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу танцюватимуть під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які організатори назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Meat&GreenПочаток: 17:30Що обіцяють: Модне та стильне життя вируватиме в Meat&Green, де і відбудуться модні покази. Кульмінацією фантастичного вечора стане живий концерт чуттєвої Sonya Kay.В програмі вечірки: фешн покази, діджей сет, мистецький та соціальний перформанси, майстер клас від ресторану Meat&Green і презентація ягідних коктейлів та багато сюрпризів.Найактивніші гості зможуть виграти призи від партнерів та організаторів свята – VODA club, Буковель Bukovel, Grace Model House та ін.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Майдан»Початок: 21:30Що обіцяють: RecOrDie – these are four wild kids who love the old rock and roll drive. Кожна пісня – це історія. Про любов і ненависть, страх і біль, правду і брехню, радості і печалі.Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: Новий масштабний гумористичний проект від студії «Квартал 95». Велике концертне гумористичне шоу, у якому керують балом представниці жіночої статі. Як кажуть автори проекту, то це – жіноча територія, де вони головні і завжди праві, жартують про те, як весело жити.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Французька комедія (вистава йде без антракту). Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович; художник-постановник - Богдана Бочкай; балетмейстер - Володимир Замлинний; музичне оформлення - заслуженої артистки України Людмили Колосович, Геннадія Гусенцева; асистент режисера - Світлана Органіста; помічник режисера - Дмитро Мельничук.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Театр-студія «ГаРмИдЕр»Початок: 17:00Що обіцяють: Кращу виставу всеукраїнського театрального фестивалю покажуть у Палаці культури міста Луцька.9 червня о 17:00 найстарші студійці дитячої театральної студії «ДогориДриґом» запрошують у Палац культури міста Луцька на виставу за романом Рея Бредбері «Кульбабове вино». Ця історія одного літа в постановці Руслани Порицької, спільно з пластиографом Юлією Варченко, нещодавно на Всеукраїнському фестивалі «Перевтілення» у Києві отримала головну нагороду фестивалю та ще 4 нагороди за акторські роботи.Ця вистава для дорослих та підлітків обов’язкова для перегляду на початку літа, аби глибше усвідомити як це воно «бути по-справжньому живим», робити дивовижні відкриття і головне розуміти та відчувати що таке Дитинство. Вхід вільний!Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Творчість Ірина Усачова ми вже могли спостерігати як у Кораблику (з іншими музикантами), так і на телебаченні у різноманітних проектах. Іра - талановита авторка пісень і чудова вокалістка. У цю неділю вона разом із колегами з гурту ЯRA фактично презентуватиме нову програму, яка складатиметься як з власної творчості, так і з каверів на відомі хіти.Подія:Тип заходу: ВставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: драма на дві дії. Режисер-постановник - народний артист України Анатолій Романюк; удожник-постановник - Василь Бочкай; ластика - заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; узичне оформлення - Микола Герел; омічник режисера - Вячеслав Погудін.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Жили собі Дід і Баба. Жили бідно, нічого в них не було. Мріяли про своє господарство і достаток. Тож вирішили для початку завести собі Бичка. А де ж його взяти - не знали...До кого тільки не звертався Дідусь, та все якийсь дивний цей Бичок був, тільки збитків завдавав... Аж поки не зробили його із звичайної соломи...За підсумками Всеукраїнського конкурсу-огляду театрів ляльок "Прем'єри сезону "2016-2017" вистава здобула Диплом Переможця у номінації "Краща вистава для дітей дошкільного віку". (Вистава для дітей з 3-ох років, тривалість - 65 хв., з антрактом).

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