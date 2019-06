Куди піти на вихідні у Луцьку: 7 – 9 червня

Нарешті вихідні, літо і нормальна погода. Мінлива, дещо дощова, але, періодично, сонячна і світла. Хочеться відпочивати і розважатися, насолоджуватися кожною хвилинкою вільного часу і проводити його з користю.Цього тижня організатори заходів у Луцьку обіцяють насичену програму, як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе вибрати собі подію до душі.Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ДискотекаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Довго вагались, як обізвати найуніверсальнішу дискотеку в Кораблику..? Поміркувавши над різними версіями, дійшли до висновку, що музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: ІподромПочаток: 20:00Що обіцяють: Сет-лист складається з гарячих хітів виконавця і абсолютно нових авторських композицій. А заголовна пісня турне «Роксолана», написана ще в 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника по третьому студійному альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.Двічі співак року – володар премій «M1 Music Awards» 2018 і «Золота жар-птиця» 2018», найкрасивіший чоловік України за версією журналу «Viva!». Треки музиканта очолюють провідні чарти СНД, кліпи збирають мільйони переглядів в YouTube.Подія:Тип заходу: ДискотівкаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: І знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу танцюватимуть під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які організатори назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Meat&GreenПочаток: 17:30Що обіцяють: Модне та стильне життя вируватиме в Meat&Green, де і відбудуться модні покази. Кульмінацією фантастичного вечора стане живий концерт чуттєвої Sonya Kay.В програмі вечірки: фешн покази, діджей сет, мистецький та соціальний перформанси, майстер клас від ресторану Meat&Green і презентація ягідних коктейлів та багато сюрпризів.Найактивніші гості зможуть виграти призи від партнерів та організаторів свята – VODA club, Буковель Bukovel, Grace Model House та ін.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Майдан»Початок: 21:30Що обіцяють: RecOrDie – these are four wild kids who love the old rock and roll drive. Кожна пісня – це історія. Про любов і ненависть, страх і біль, правду і брехню, радості і печалі.Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: Новий масштабний гумористичний проект від студії «Квартал 95». Велике концертне гумористичне шоу, у якому керують балом представниці жіночої статі. Як кажуть автори проекту, то це – жіноча територія, де вони головні і завжди праві, жартують про те, як весело жити.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Французька комедія (вистава йде без антракту). Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович; художник-постановник - Богдана Бочкай; балетмейстер - Володимир Замлинний; музичне оформлення - заслуженої артистки України Людмили Колосович, Геннадія Гусенцева; асистент режисера - Світлана Органіста; помічник режисера - Дмитро Мельничук.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Театр-студія «ГаРмИдЕр»Початок: 17:00Що обіцяють: Кращу виставу всеукраїнського театрального фестивалю покажуть у Палаці культури міста Луцька.9 червня о 17:00 найстарші студійці дитячої театральної студії «ДогориДриґом» запрошують у Палац культури міста Луцька на виставу за романом Рея Бредбері «Кульбабове вино». Ця історія одного літа в постановці Руслани Порицької, спільно з пластиографом Юлією Варченко, нещодавно на Всеукраїнському фестивалі «Перевтілення» у Києві отримала головну нагороду фестивалю та ще 4 нагороди за акторські роботи.Ця вистава для дорослих та підлітків обов’язкова для перегляду на початку літа, аби глибше усвідомити як це воно «бути по-справжньому живим», робити дивовижні відкриття і головне розуміти та відчувати що таке Дитинство. Вхід вільний!Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Творчість Ірина Усачова ми вже могли спостерігати як у Кораблику (з іншими музикантами), так і на телебаченні у різноманітних проектах. Іра - талановита авторка пісень і чудова вокалістка. У цю неділю вона разом із колегами з гурту ЯRA фактично презентуватиме нову програму, яка складатиметься як з власної творчості, так і з каверів на відомі хіти.Подія:Тип заходу: ВставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: драма на дві дії. Режисер-постановник - народний артист України Анатолій Романюк; удожник-постановник - Василь Бочкай; ластика - заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; узичне оформлення - Микола Герел; омічник режисера - Вячеслав Погудін.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Жили собі Дід і Баба. Жили бідно, нічого в них не було. Мріяли про своє господарство і достаток. Тож вирішили для початку завести собі Бичка. А де ж його взяти - не знали...До кого тільки не звертався Дідусь, та все якийсь дивний цей Бичок був, тільки збитків завдавав... Аж поки не зробили його із звичайної соломи...За підсумками Всеукраїнського конкурсу-огляду театрів ляльок "Прем'єри сезону "2016-2017" вистава здобула Диплом Переможця у номінації "Краща вистава для дітей дошкільного віку". (Вистава для дітей з 3-ох років, тривалість - 65 хв., з антрактом).