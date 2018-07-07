У Луцька з вікна багатоповерхівки випала жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:39
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випала жінка літнього віку.
Цю інформацію Суспільному підтвердив спеціаліст сектору комунікацій нацполіції області Олег Плазовський.
Інцидент трапився на вулиці Чорновола вчора, 5 червня, приблизо о 22:30. Жінк впала з 4-го поверху будинку на козирок.
Очевидці на камеру ситуацію не хочуть коментувати – так захотіли родичі потерпілої. На місці події працювала слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Жінку шпиталізували у міську клінічну лікарню.
зазначається, що пенсіонерка проживала у квартирі сама. У той день до неї приходила доглядальниця і вклала її спати. Після цього, ймовірно, жінка відкрила вікно і впала.
На даний час стан пацієнтки стабільний. Жінка знаходиться в психатричному відділенні лікарні.
Деталі – у сюжеті:
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Цю інформацію Суспільному підтвердив спеціаліст сектору комунікацій нацполіції області Олег Плазовський.
Інцидент трапився на вулиці Чорновола вчора, 5 червня, приблизо о 22:30. Жінк впала з 4-го поверху будинку на козирок.
Очевидці на камеру ситуацію не хочуть коментувати – так захотіли родичі потерпілої. На місці події працювала слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Жінку шпиталізували у міську клінічну лікарню.
зазначається, що пенсіонерка проживала у квартирі сама. У той день до неї приходила доглядальниця і вклала її спати. Після цього, ймовірно, жінка відкрила вікно і впала.
На даний час стан пацієнтки стабільний. Жінка знаходиться в психатричному відділенні лікарні.
Деталі – у сюжеті:
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