У Луцька з вікна багатоповерхівки випала жінка. ВІДЕО





Цю інформацію Олег Плазовський.



Інцидент трапився на вулиці Чорновола вчора, 5 червня, приблизо о 22:30. Жінк впала з 4-го поверху будинку на козирок.



Очевидці на камеру ситуацію не хочуть коментувати – так захотіли родичі потерпілої. На місці події працювала слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Жінку шпиталізували у міську клінічну лікарню.



зазначається, що пенсіонерка проживала у квартирі сама. У той день до неї приходила доглядальниця і вклала її спати. Після цього, ймовірно, жінка відкрила вікно і впала.



На даний час стан пацієнтки стабільний. Жінка знаходиться в психатричному відділенні лікарні.



Деталі – у сюжеті:















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