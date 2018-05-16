Директорку «Луцьктепла» звільнять у липні

Директорці ДКП «Луцьктепло»повідомили про закінчення терміну дії контракту.Про це йдеться в листі, підписаному секретарем міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови, – пишуть у прес-службі ДКП.«Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 04.07.2018 №401-1 "Про порядок призначення керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності", зі змінами та доповненнями, та згідно з пунктом 5.2. контракту №111 від 02.07.2016 з доповненнями, Вас (директорку, Валентину Малютіну - ред.) буде звільнено 02 липня 2019 року у зв'язку із закінченням терміну дії контракту», – йдеться у повідомленні.