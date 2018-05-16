Директорку «Луцьктепла» звільнять у липні
Сьогодні, 18:01
Директорці ДКП «Луцьктепло» Валентині Малютіній повідомили про закінчення терміну дії контракту.
Про це йдеться в листі, підписаному секретарем міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови Григорієм Пустовітом, – пишуть у прес-службі ДКП.
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«Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 04.07.2018 №401-1 "Про порядок призначення керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності", зі змінами та доповненнями, та згідно з пунктом 5.2. контракту №111 від 02.07.2016 з доповненнями, Вас (директорку, Валентину Малютіну - ред.) буде звільнено 02 липня 2019 року у зв'язку із закінченням терміну дії контракту», – йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться в листі, підписаному секретарем міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови Григорієм Пустовітом, – пишуть у прес-службі ДКП.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Це зрежисована ситуація», – директор «Луцьктепла» про «кошмарення» підприємства
«Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 04.07.2018 №401-1 "Про порядок призначення керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності", зі змінами та доповненнями, та згідно з пунктом 5.2. контракту №111 від 02.07.2016 з доповненнями, Вас (директорку, Валентину Малютіну - ред.) буде звільнено 02 липня 2019 року у зв'язку із закінченням терміну дії контракту», – йдеться у повідомленні.
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Коментарі 2
банда укропу підминає ще одне комунальне майно під себе. У Луцьктепла багато землі по місту, яке можна швидко продати.
Пустовіт там ні до чого,він-нуль.Все вирішує "феодал" землі волинської з продажними прихвостнями, з пропискою в Лозанні,чи Цюріху.Які ІТП,яка модернізація???Тільки приватизація (грабіж)обєкту,як збанкрутілого.Все.У Венесуелі хоч тепло....
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