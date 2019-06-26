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Менше, ніж за місяць: у Луцьку відбудеться концерт гурту «Время и Стекло»

Менше, ніж за місяць: у Луцьку відбудеться концерт гурту «Время и Стекло»
Вже 26-го червня на «Іподромі» що в центральному парку культури та
відпочинку ім. Лесі Українки відбудеться грандіозний концерт гурту «Время и Стекло». Але не музикою єдиною буде цікава подія.
Організатори підготували дуже багато подарунків та сюрпризів для всіх хто завітає на подію.

«Ми намагаємося зробити все можливе, щоб всім відвідувачам було комфортно та цікаво. Наразі ми щодня на своїй сторінці у facebook розповідаємо про всі цікавинки та сюрпризи» - повідомляють організатори концерту івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency».

Що ж наразі вже точно буде на події ? Перш за все це величезна FOOD-зона, де всім вистачить зручних місць та різноманіття смаколиків. Першим резидентом її є компанія «Novellina».

Також команда організаторів не забуває про найменших відвідувачів концерту – для них буде теж окрема «територія розваг» із аніматорами, батутами, стрільбою з лука і ще багато всього, щоб діти не сумували.

Кожен з відвідувачів концерту матиме ще шанс виграти один із чималої кількості призів, котрі будуть розігруватися на самій події. Для того щоб виграти – потрібно лише купити квиток та прийти на подію.

Також Tikhonov Аgency застерігає – останнім часом почастішали
випадки підробки квитків шахраями»! Тому відвідувачів концерту просять купувати квитки лише у офіційних розповсюджувачів (котрі зазначені на сторінці агенції у Facebook.

Детальніше про подію – за посиланням.

Дата: 26 червня 2019 о 19:00 (відкриття дверей о 17:00)
Місце: «Іподром» (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі
Українки)

Квитки можна придбати:

- https://lutsk.karabas.com/vremya-i-steklo-41/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/vrema-i-steklo-2019-06-26
- Каса #TikhonovAgency : Бар «П'ятниця» (м. Луцьк, проспект Волі, 17). Телефон – +380 99 966 13 71
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ «Промінь» (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- BLACK - б'юті-студія by Dima Tork (м. Луцьк, вул. Рівненська 11) .
Телефон (Адміністратора) +38 095 200 8788
- Оліферчук Beauty Studio (м. Луцьк, проспект Молоді, 10) . Телефон
(Адміністратора) +38 095 434 3037
- Варшавський ринок, номер контейнера - 812 (біля м‘ясного павільйону)

Довідки за телефонами:

+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93

Менше, ніж за місяць: у Луцьку відбудеться концерт гурту «Время и Стекло»

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Теги: концерт, Луцьк
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