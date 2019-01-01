Папа Римський змінив текст молитви «Отче наш»

Франциск офіційно схвалив зміну тексту самої відомої молитви в християнстві - "Отче наш".



Про це повідомляє сайт



Таким чином фразу "і не введи нас у спокусу" в молитві пропонується замінити на "не дай нам піддатися спокусі".



На думку католицького лідера, попереднє формулювання припускає, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу чи ні, а це не так. "Бог ніколи не вводить нас у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спокусу, але ми повинні самі зробити вибір", - зазначив Франциск.



Франциск вважає, що ці слова чи подібні їм повинні застосовуватися в молитві "Отче наш" у всьому світі.



Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск відсмикує руку, коли люди намагаються поцілувати його кільце. Як зазначається, така поведінка викликала багато критики. Захисники понтифіка у свою чергу говорять про те, що той заздалегідь просив віруючих не цілувати його кільце, тому їм не варто ображатися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Папа Римськийофіційно схвалив зміну тексту самої відомої молитви в християнстві - "Отче наш".Про це повідомляє сайт Ucatholic Таким чином фразу "і не введи нас у спокусу" в молитві пропонується замінити на "не дай нам піддатися спокусі".На думку католицького лідера, попереднє формулювання припускає, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу чи ні, а це не так. "Бог ніколи не вводить нас у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спокусу, але ми повинні самі зробити вибір", - зазначив Франциск.Франциск вважає, що ці слова чи подібні їм повинні застосовуватися в молитві "Отче наш" у всьому світі.Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск відсмикує руку, коли люди намагаються поцілувати його кільце. Як зазначається, така поведінка викликала багато критики. Захисники понтифіка у свою чергу говорять про те, що той заздалегідь просив віруючих не цілувати його кільце, тому їм не варто ображатися.

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