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Папа Римський змінив текст молитви «Отче наш»

Папа Римський змінив текст молитви «Отче наш»
Папа Римський Франциск офіційно схвалив зміну тексту самої відомої молитви в християнстві - "Отче наш".

Про це повідомляє сайт Ucatholic.

Таким чином фразу "і не введи нас у спокусу" в молитві пропонується замінити на "не дай нам піддатися спокусі".

На думку католицького лідера, попереднє формулювання припускає, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу чи ні, а це не так. "Бог ніколи не вводить нас у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спокусу, але ми повинні самі зробити вибір", - зазначив Франциск.

Франциск вважає, що ці слова чи подібні їм повинні застосовуватися в молитві "Отче наш" у всьому світі.

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск відсмикує руку, коли люди намагаються поцілувати його кільце. Як зазначається, така поведінка викликала багато критики. Захисники понтифіка у свою чергу говорять про те, що той заздалегідь просив віруючих не цілувати його кільце, тому їм не варто ображатися.

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Теги: Папа Римський, Франциск, Отче наш, молитва
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