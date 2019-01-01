У «PremierCity» покажуть відразу чотири прем'єри*
Сьогодні, 15:39
У «PremierCity» відбудеться показ чотирьох прем'єр.
Мультфільм «Принцеса Еммі» 0+
Еммі живе життям звичайної 8-річної дівчинки, за винятком однієї особливості – вона справжня принцеса! А ще вона розуміє мову коней, і вони - її справжні друзі. Невдовзі Еммі має зайняти королівський трон. Але несподівано до королівства приїжджає підступна кузина, яка також претендує на престол. І тут все іде шкереберть...
Квитки: https://premiercity.com.ua/printsessa-emmi-princess-emmy-7737/
Фільм «Люди ІКС: Темний Фенікс» 12+, 3D
Це – історія про Джин Ґрей, одну з найулюбленіших героїнь саги про «Людей Ікс», яка перевтілюється у легендарного Темного Фенікса.
Виконуючи смертельно небезпечну рятувальну місію у космосі, Джин зазнає удару якоїсь космічної сили, що перетворює її на одного з найпотужніших мутантів у світі. Борючись із цією дедалі більш мінливою силою і одночасно з власними особистими демонами, Джин стає некерованою, руйнує сім’ю Людей Ікс і загрожує знищити саму матерію, з якої складається наша планета. Найбільш напружений та емоційний фільм про Людей Ікс за всю історію. Кульмінація 20-річної кіноепопеї про Людей Ікс, де сім’я мутантів, яких ми вже встигли вивчити і полюбити, змушена боротися з найбільш нищівним ворогом – членом власної родини.
Квитки: https://premiercity.com.ua/novi-mutanti-6544/
Фільм «Рокетмен» 16+
Кінобіографія Елтона Джона, яка розповість про всі основні етапи життя легендарного музиканта. Глядачі побачать, як Джон, тоді ще Реджиналд Дуайт, навчався в Королівській академії музики і як увірвався на вершину музичного олімпу.
Квитки: https://premiercity.com.ua/roketmen-rocketman-7598/
«Чілдрен кінофест 2019» 0+
Чілдрен Кінофест – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Щорічний фільм-переможець фестивалю визначається шляхом прямого голосування глядачів – на вході до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень, за допомогою якого оцінює фільм.
Квитки: http://childrenkinofest.com/ua/schedule/?city=lutsk
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Мультфільм «Принцеса Еммі» 0+
Еммі живе життям звичайної 8-річної дівчинки, за винятком однієї особливості – вона справжня принцеса! А ще вона розуміє мову коней, і вони - її справжні друзі. Невдовзі Еммі має зайняти королівський трон. Але несподівано до королівства приїжджає підступна кузина, яка також претендує на престол. І тут все іде шкереберть...
Квитки: https://premiercity.com.ua/printsessa-emmi-princess-emmy-7737/
Фільм «Люди ІКС: Темний Фенікс» 12+, 3D
Це – історія про Джин Ґрей, одну з найулюбленіших героїнь саги про «Людей Ікс», яка перевтілюється у легендарного Темного Фенікса.
Виконуючи смертельно небезпечну рятувальну місію у космосі, Джин зазнає удару якоїсь космічної сили, що перетворює її на одного з найпотужніших мутантів у світі. Борючись із цією дедалі більш мінливою силою і одночасно з власними особистими демонами, Джин стає некерованою, руйнує сім’ю Людей Ікс і загрожує знищити саму матерію, з якої складається наша планета. Найбільш напружений та емоційний фільм про Людей Ікс за всю історію. Кульмінація 20-річної кіноепопеї про Людей Ікс, де сім’я мутантів, яких ми вже встигли вивчити і полюбити, змушена боротися з найбільш нищівним ворогом – членом власної родини.
Квитки: https://premiercity.com.ua/novi-mutanti-6544/
Фільм «Рокетмен» 16+
Кінобіографія Елтона Джона, яка розповість про всі основні етапи життя легендарного музиканта. Глядачі побачать, як Джон, тоді ще Реджиналд Дуайт, навчався в Королівській академії музики і як увірвався на вершину музичного олімпу.
Квитки: https://premiercity.com.ua/roketmen-rocketman-7598/
«Чілдрен кінофест 2019» 0+
Чілдрен Кінофест – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Щорічний фільм-переможець фестивалю визначається шляхом прямого голосування глядачів – на вході до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень, за допомогою якого оцінює фільм.
Квитки: http://childrenkinofest.com/ua/schedule/?city=lutsk
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО
Сьогодні, 15:42
У «PremierCity» покажуть відразу чотири прем'єри*
Сьогодні, 15:39
У Луцьку на ЛПЗ дитячі майданчики обросли травою. ФОТО
Сьогодні, 15:37
ТОП-5 улюблених книг від журналістки ВолиньPost
Сьогодні, 15:23