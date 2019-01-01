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У «PremierCity» покажуть відразу чотири прем'єри*

У «PremierCity» покажуть відразу чотири прем'єри*
У «PremierCity» відбудеться показ чотирьох прем'єр.

Мультфільм «Принцеса Еммі» 0+

Еммі живе життям звичайної 8-річної дівчинки, за винятком однієї особливості – вона справжня принцеса! А ще вона розуміє мову коней, і вони - її справжні друзі. Невдовзі Еммі має зайняти королівський трон. Але несподівано до королівства приїжджає підступна кузина, яка також претендує на престол. І тут все іде шкереберть...

Квитки: https://premiercity.com.ua/printsessa-emmi-princess-emmy-7737/

У «PremierCity» покажуть відразу чотири прем'єри*


Фільм «Люди ІКС: Темний Фенікс» 12+, 3D

Це – історія про Джин Ґрей, одну з найулюбленіших героїнь саги про «Людей Ікс», яка перевтілюється у легендарного Темного Фенікса.
Виконуючи смертельно небезпечну рятувальну місію у космосі, Джин зазнає удару якоїсь космічної сили, що перетворює її на одного з найпотужніших мутантів у світі. Борючись із цією дедалі більш мінливою силою і одночасно з власними особистими демонами, Джин стає некерованою, руйнує сім’ю Людей Ікс і загрожує знищити саму матерію, з якої складається наша планета. Найбільш напружений та емоційний фільм про Людей Ікс за всю історію. Кульмінація 20-річної кіноепопеї про Людей Ікс, де сім’я мутантів, яких ми вже встигли вивчити і полюбити, змушена боротися з найбільш нищівним ворогом – членом власної родини.

Квитки: https://premiercity.com.ua/novi-mutanti-6544/

У «PremierCity» покажуть відразу чотири прем'єри*


Фільм «Рокетмен» 16+

Кінобіографія Елтона Джона, яка розповість про всі основні етапи життя легендарного музиканта. Глядачі побачать, як Джон, тоді ще Реджиналд Дуайт, навчався в Королівській академії музики і як увірвався на вершину музичного олімпу.

У «PremierCity» покажуть відразу чотири прем'єри*


Квитки: https://premiercity.com.ua/roketmen-rocketman-7598/

«Чілдрен кінофест 2019» 0+

Чілдрен Кінофест – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Щорічний фільм-переможець фестивалю визначається шляхом прямого голосування глядачів – на вході до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень, за допомогою якого оцінює фільм.

Квитки: http://childrenkinofest.com/ua/schedule/?city=lutsk

У «PremierCity» покажуть відразу чотири прем'єри*

У «PremierCity» покажуть відразу чотири прем'єри*

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Теги: ПортCity
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