У «PremierCity» покажуть відразу чотири прем'єри*





Мультфільм «Принцеса Еммі» 0+



Еммі живе життям звичайної 8-річної дівчинки, за винятком однієї особливості – вона справжня принцеса! А ще вона розуміє мову коней, і вони - її справжні друзі. Невдовзі Еммі має зайняти королівський трон. Але несподівано до королівства приїжджає підступна кузина, яка також претендує на престол. І тут все іде шкереберть...



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Фільм «Люди ІКС: Темний Фенікс» 12+, 3D



Це – історія про Джин Ґрей, одну з найулюбленіших героїнь саги про «Людей Ікс», яка перевтілюється у легендарного Темного Фенікса.

Виконуючи смертельно небезпечну рятувальну місію у космосі, Джин зазнає удару якоїсь космічної сили, що перетворює її на одного з найпотужніших мутантів у світі. Борючись із цією дедалі більш мінливою силою і одночасно з власними особистими демонами, Джин стає некерованою, руйнує сім’ю Людей Ікс і загрожує знищити саму матерію, з якої складається наша планета. Найбільш напружений та емоційний фільм про Людей Ікс за всю історію. Кульмінація 20-річної кіноепопеї про Людей Ікс, де сім’я мутантів, яких ми вже встигли вивчити і полюбити, змушена боротися з найбільш нищівним ворогом – членом власної родини.



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Фільм «Рокетмен» 16+



Кінобіографія Елтона Джона, яка розповість про всі основні етапи життя легендарного музиканта. Глядачі побачать, як Джон, тоді ще Реджиналд Дуайт, навчався в Королівській академії музики і як увірвався на вершину музичного олімпу.







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«Чілдрен кінофест 2019» 0+



Чілдрен Кінофест – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Щорічний фільм-переможець фестивалю визначається шляхом прямого голосування глядачів – на вході до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень, за допомогою якого оцінює фільм.



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