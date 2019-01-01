За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО

У Луцьку муніципали оформили 40 постанов за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів.Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.Впродовж дня, тільки у центральній частині міста інспекторами з паркування департаменту муніципальної варти були зафіксовані порушення які вчинили водії автотранспортних засобів, що залишили свої автомобілі у не встановлених для цього місцях, чим порушили законодавство.Як наслідок, інспектори залишили водіям повідомлення про порушення і винесені постанови про накладення штрафу.За порушення ч.1 ст.122 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу розміром - 255 грн, а за порушення ч.3 ст.122 КУпАП - 510 грн.