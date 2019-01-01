За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО
Сьогодні, 15:42
У Луцьку муніципали оформили 40 постанов за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів.
Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Впродовж дня, тільки у центральній частині міста інспекторами з паркування департаменту муніципальної варти були зафіксовані порушення які вчинили водії автотранспортних засобів, що залишили свої автомобілі у не встановлених для цього місцях, чим порушили законодавство.
Як наслідок, інспектори залишили водіям повідомлення про порушення і винесені постанови про накладення штрафу.
За порушення ч.1 ст.122 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу розміром - 255 грн, а за порушення ч.3 ст.122 КУпАП - 510 грн.
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Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Впродовж дня, тільки у центральній частині міста інспекторами з паркування департаменту муніципальної варти були зафіксовані порушення які вчинили водії автотранспортних засобів, що залишили свої автомобілі у не встановлених для цього місцях, чим порушили законодавство.
Як наслідок, інспектори залишили водіям повідомлення про порушення і винесені постанови про накладення штрафу.
За порушення ч.1 ст.122 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу розміром - 255 грн, а за порушення ч.3 ст.122 КУпАП - 510 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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