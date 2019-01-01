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За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО

За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО
У Луцьку муніципали оформили 40 постанов за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів.

Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

Впродовж дня, тільки у центральній частині міста інспекторами з паркування департаменту муніципальної варти були зафіксовані порушення які вчинили водії автотранспортних засобів, що залишили свої автомобілі у не встановлених для цього місцях, чим порушили законодавство.

Як наслідок, інспектори залишили водіям повідомлення про порушення і винесені постанови про накладення штрафу.

За порушення ч.1 ст.122 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу розміром - 255 грн, а за порушення ч.3 ст.122 КУпАП - 510 грн.

За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО
За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО
За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО
За пів дня луцькі муніципали оштрафували 40 «автохамів». ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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