У Луцьку на ЛПЗ дитячі майданчики обросли травою. ФОТО





Про це написав на своїй стрінці у facebook депутат Луцької міської ради Микола Романюк.



"Після мого звернення на мікрорайоні ДПЗ останніми днями переможцем тендеру по косінню та прибиранні трави...а скоріше назвати заготовці сіна почались роботи!! Масові скарги жителів про заросші майданчики надіюсь завершуються!!!Як кажуть лучани таких зарослей небуло давно!! Інформація про відповідь на звернення буде пізніше", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани скаржаться на зарості трави, які "облюбували" мікрорайон ЛПЗ.Про це написав на своїй стрінці у facebook депутат Луцької міської ради"Після мого звернення на мікрорайоні ДПЗ останніми днями переможцем тендеру по косінню та прибиранні трави...а скоріше назвати заготовці сіна почались роботи!! Масові скарги жителів про заросші майданчики надіюсь завершуються!!!Як кажуть лучани таких зарослей небуло давно!! Інформація про відповідь на звернення буде пізніше", - йдеться у дописі.

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