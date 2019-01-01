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У Луцьку на ЛПЗ дитячі майданчики обросли травою. ФОТО

У Луцьку на ЛПЗ дитячі майданчики обросли травою. ФОТО
Лучани скаржаться на зарості трави, які "облюбували" мікрорайон ЛПЗ.

Про це написав на своїй стрінці у facebook депутат Луцької міської ради Микола Романюк.

"Після мого звернення на мікрорайоні ДПЗ останніми днями переможцем тендеру по косінню та прибиранні трави...а скоріше назвати заготовці сіна почались роботи!! Масові скарги жителів про заросші майданчики надіюсь завершуються!!!Як кажуть лучани таких зарослей небуло давно!! Інформація про відповідь на звернення буде пізніше", - йдеться у дописі.


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Теги: трава, зарості
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