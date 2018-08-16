Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*





Відтак, 3 червня 2019 року 10 надзвичайних дітей із батьками, меншими братиками та сестричками поринули у чарівний світ атракціонів, лабіринтів і тематичних ігрових кімнат закладу.



Студійці стрибали на батутах та ліпили цікаві фігури з кінетичного піску, розмальовували казкових рибок та запускали їх у віртуальний акваріум, поцілювали кульками в рухомі мішені та бавилися ігровими автоматами.



На завершення зустрічі, надзвичайні діти отримали невеличкі подарунки й смаколики та втомлено-щасливими поверталися додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Міжнародного дня захисту дітей команда студії «Творчість» підготувала своїм вихованцям невеликий подарунок, а саме – похід до дитячого розважального центру «Figli Migli».Відтак, 3 червня 2019 року 10 надзвичайних дітей із батьками, меншими братиками та сестричками поринули у чарівний світ атракціонів, лабіринтів і тематичних ігрових кімнат закладу.Студійці стрибали на батутах та ліпили цікаві фігури з кінетичного піску, розмальовували казкових рибок та запускали їх у віртуальний акваріум, поцілювали кульками в рухомі мішені та бавилися ігровими автоматами.На завершення зустрічі, надзвичайні діти отримали невеличкі подарунки й смаколики та втомлено-щасливими поверталися додому.

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