вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*

Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*
До Міжнародного дня захисту дітей команда студії «Творчість» підготувала своїм вихованцям невеликий подарунок, а саме – похід до дитячого розважального центру «Figli Migli».

Відтак, 3 червня 2019 року 10 надзвичайних дітей із батьками, меншими братиками та сестричками поринули у чарівний світ атракціонів, лабіринтів і тематичних ігрових кімнат закладу.

Студійці стрибали на батутах та ліпили цікаві фігури з кінетичного піску, розмальовували казкових рибок та запускали їх у віртуальний акваріум, поцілювали кульками в рухомі мішені та бавилися ігровими автоматами.

На завершення зустрічі, надзвичайні діти отримали невеличкі подарунки й смаколики та втомлено-щасливими поверталися додому.
Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*
Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*
Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*
Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*
Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*
Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*
Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, FigliMigli
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*
Сьогодні, 21:14
ТОП-5 рецептів алкогольних коктейлів від випускового редактора ВолиньPost. 18+
Сьогодні, 20:57
Через негоду на Волині на дорогу впало дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
Дощ і спека: погода на п'ятницю, 7 червня
Сьогодні, 20:15
Хто тероризує Луцьк та кому це вигідно? НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
«FigliMigli» запрошує малечу на травневі розваги* «FigliMigli» запрошує малечу на травневі розваги*
10 травень, 20:10
Дитячий день щосереди у «FigliMigli»* Дитячий день щосереди у «FigliMigli»*
07 травень, 09:42
Маленьких лучан запрошують на травневі розваги у «Figli Migli»* Маленьких лучан запрошують на травневі розваги у «Figli Migli»*
06 травень, 12:52
У «Figli Migli» – креативна новинка* У «Figli Migli» – креативна новинка*
16 серпень, 2018, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*
Сьогодні, 21:14
 0
ТОП-5 рецептів алкогольних коктейлів від випускового редактора ВолиньPost. 18+
Сьогодні, 20:57
 0
Через негоду на Волині на дорогу впало дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
 0
Дощ і спека: погода на п'ятницю, 7 червня
Сьогодні, 20:15
 0
Хто тероризує Луцьк та кому це вигідно? НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿