Вихованці студії «Творчість» відпочивали у «Figli Migli»*
Сьогодні, 21:14
До Міжнародного дня захисту дітей команда студії «Творчість» підготувала своїм вихованцям невеликий подарунок, а саме – похід до дитячого розважального центру «Figli Migli».
Відтак, 3 червня 2019 року 10 надзвичайних дітей із батьками, меншими братиками та сестричками поринули у чарівний світ атракціонів, лабіринтів і тематичних ігрових кімнат закладу.
Студійці стрибали на батутах та ліпили цікаві фігури з кінетичного піску, розмальовували казкових рибок та запускали їх у віртуальний акваріум, поцілювали кульками в рухомі мішені та бавилися ігровими автоматами.
На завершення зустрічі, надзвичайні діти отримали невеличкі подарунки й смаколики та втомлено-щасливими поверталися додому.
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Відтак, 3 червня 2019 року 10 надзвичайних дітей із батьками, меншими братиками та сестричками поринули у чарівний світ атракціонів, лабіринтів і тематичних ігрових кімнат закладу.
Студійці стрибали на батутах та ліпили цікаві фігури з кінетичного піску, розмальовували казкових рибок та запускали їх у віртуальний акваріум, поцілювали кульками в рухомі мішені та бавилися ігровими автоматами.
На завершення зустрічі, надзвичайні діти отримали невеличкі подарунки й смаколики та втомлено-щасливими поверталися додому.
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