Таксист, який ледь не збив жінку з візочком під Луцьком, причетний до смерті чотирьох людей, – ЗМІ





Так, 3 листопада 2007 року не лише Волинь, а й Україну сколихнула страшна новина: у селі Лище Луцького району п’яний водій, не впоравшись із керуванням, злетів із проїжджої частини у штучну водойму, - пишуть



Тоді у салоні автомобіля марки Mercedes-Benz W123 перебувало шість осіб разом із водієм. Коли ж водій побачив, що автівка летить у ставок, вистрибнув із транспортного засобу разом із ще одним пасажиром, який знаходився на місці поруч із водієм.



На превеликий жаль, інші четверо пасажирів серед яких перебувала й вагітна дружина водія, загинули, не змігши вибратись з автомобіля. Тоді загинуло три жінки і один чоловік.



У той же час, поки у салоні авто помирала вагітна дружина та інші пасажири, горе-водій втік з місця ДТП. І лише через декілька годин після аварії, правоохоронці його знайшли. Винуватцем аварії виявився мешканець села Лище Микола Шевчук 1973 року народження.



Зі слів очевидців, після того, як транспортний засіб підняли з дна водойми, в усіх пасажирів під нігтями була фарба – вони, намагаючись вибратися з автомобіля, обдерли оббивку салону і дряпали двері.



Зокрема, про це у соціальних мережах розповів один зі свідків інциденту:



Нагадаємо, що 25 травня 2019 року на в’їзді



Натомість, з власних джерел Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо про те, що на мобільний номер телефону одного із небайдужих лучан, який брав участь у затриманні нетверезого таксиста, після інциденту почали надходити погрози у вигляді смс, телефонних дзвінків. Після низки таких погроз його вагітна дружина потрапила до лікарні на збереження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Таксист, якого затримали під Луцьком у стані алкогольного сп’яніння, причетний до смерті чотирьох людей. Так, у 2007-му році, будучи нетверезим, він не впорався з керуванням власним автомобілем, внаслідок чого транспортний засіб із чотирма пасажирами, включаючи його вагітну дружину, впав у штучну водойму.Так, 3 листопада 2007 року не лише Волинь, а й Україну сколихнула страшна новина: у селі Лище Луцького району п’яний водій, не впоравшись із керуванням, злетів із проїжджої частини у штучну водойму, - пишуть Волинські новини Тоді у салоні автомобіля марки Mercedes-Benz W123 перебувало шість осіб разом із водієм. Коли ж водій побачив, що автівка летить у ставок, вистрибнув із транспортного засобу разом із ще одним пасажиром, який знаходився на місці поруч із водієм.На превеликий жаль, інші четверо пасажирів серед яких перебувала й вагітна дружина водія, загинули, не змігши вибратись з автомобіля. Тоді загинуло три жінки і один чоловік.У той же час, поки у салоні авто помирала вагітна дружина та інші пасажири, горе-водій втік з місця ДТП. І лише через декілька годин після аварії, правоохоронці його знайшли. Винуватцем аварії виявився мешканець села Лище1973 року народження.Зі слів очевидців, після того, як транспортний засіб підняли з дна водойми, в усіх пасажирів під нігтями була фарба – вони, намагаючись вибратися з автомобіля, обдерли оббивку салону і дряпали двері.Зокрема, про це у соціальних мережах розповів один зі свідків інциденту:Нагадаємо, що 25 травня 2019 року на в’їзді в село Лище небайдужі лучани затримали водія однієї із луцьких служб таксі . Таксист «підрізав» один із автомобілів на проїжджій частині та ледве не збив з жінку з коляскою поблизу АЗС «Аветра», через що й викликав підозру в очевидців. Інцидент трапився близько 21 години. Так, зауваживши автомобіль NissanPremiera із «шашкою» служби таксі «Козачок», водій якого, на думку свідків, поводив себе неадекватно під час руху, небайдужі лучани вирішили наздогнати порушника й викликати поліцію.Натомість, з власних джерел Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо про те, що на мобільний номер телефону одного із небайдужих лучан, який брав участь у затриманні нетверезого таксиста, після інциденту почали надходити погрози у вигляді смс, телефонних дзвінків. Після низки таких погроз його вагітна дружина потрапила до лікарні на збереження.

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