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Дощ і спека: погода на п'ятницю, 7 червня

Дощ і спека: погода на п'ятницю, 7 червня
Дощі з грозами 7-го червня найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Одещині та Миколаївщині. На решті території - без опадів.

Про це пише на своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.

Температура повітря в Україні завтра очікується +25+30 градусів.
Вихідними спека посилиться до +28 +34 градусів.




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Теги: погода, синоптики
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