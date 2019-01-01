Дощ і спека: погода на п'ятницю, 7 червня
Сьогодні, 20:15
Дощі з грозами 7-го червня найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Одещині та Миколаївщині. На решті території - без опадів.
Про це пише на своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.
Температура повітря в Україні завтра очікується +25+30 градусів.
Вихідними спека посилиться до +28 +34 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише на своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.
Температура повітря в Україні завтра очікується +25+30 градусів.
Вихідними спека посилиться до +28 +34 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через негоду на Волині на дорогу впало дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
Дощ і спека: погода на п'ятницю, 7 червня
Сьогодні, 20:15
Хто тероризує Луцьк та кому це вигідно? НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
Поліцейські вилучили у волинян приховані набої. ФОТО
Сьогодні, 19:49