Дощ і спека: погода на п'ятницю, 7 червня





Про це пише на своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.



Температура повітря в Україні завтра очікується +25+30 градусів.

Вихідними спека посилиться до +28 +34 градусів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дощі з грозами 7-го червня найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Одещині та Миколаївщині. На решті території - без опадів.Про це пише на своїй сторінці у facebookТемпература повітря в Україні завтра очікується +25+30 градусів.Вихідними спека посилиться до +28 +34 градусів.

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