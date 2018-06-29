Хто тероризує Луцьк та кому це вигідно? НАЖИВО

Рекордна хвиля замінувань у Луцьку: лікарні, торгові центри, адміністративні будівлі та дитячі садочки. Хто тероризує Луцьк та кому вигідна дестабілізація ситуації в місті?Чи є фіктивні замінування елементом гібридної війни з агресором, чи внутрішньо політичною провокацією напередодні виборів?Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» на «12» телеканалі.Пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції. На найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру.- начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області;– депутатка Луцької міської ради;– депутат Луцької міської ради– перший заступник голови Волинської обласної ради.