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Хто тероризує Луцьк та кому це вигідно? НАЖИВО

Хто тероризує Луцьк та кому це вигідно? НАЖИВО
Рекордна хвиля замінувань у Луцьку: лікарні, торгові центри, адміністративні будівлі та дитячі садочки. Хто тероризує Луцьк та кому вигідна дестабілізація ситуації в місті?

Чи є фіктивні замінування елементом гібридної війни з агресором, чи внутрішньо політичною провокацією напередодні виборів?

Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» на «12» телеканалі.

Пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції. На найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру.

Гості студії:

Олег Кічук - начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області;
Юлія Вусенко – депутатка Луцької міської ради;
Павло Данильчук – депутат Луцької міської ради
Олександр Пирожик – перший заступник голови Волинської обласної ради.


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Теги: «Протилежний Погляд LIVE», замінування, ефір, ток-шоу
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Коментарі 2
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Хочу вам повідомити,що МЧС отримує учасника бойових дій після трьох виїздів на розмінування! От і подумайте скільки учасників отримають працівників МЧС за останній тиждень! Не шукайте проблему далеко .все дуже просто ! Пооблему створює саме МЧС!
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Самі служби МЧС це створюють,щоб було відчутно факт їх потрібності..
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