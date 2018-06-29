Хто тероризує Луцьк та кому це вигідно? НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
Рекордна хвиля замінувань у Луцьку: лікарні, торгові центри, адміністративні будівлі та дитячі садочки. Хто тероризує Луцьк та кому вигідна дестабілізація ситуації в місті?
Чи є фіктивні замінування елементом гібридної війни з агресором, чи внутрішньо політичною провокацією напередодні виборів?
Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» на «12» телеканалі.
Пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції. На найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру.
Гості студії:
Олег Кічук - начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області;
Юлія Вусенко – депутатка Луцької міської ради;
Павло Данильчук – депутат Луцької міської ради
Олександр Пирожик – перший заступник голови Волинської обласної ради.
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Чи є фіктивні замінування елементом гібридної війни з агресором, чи внутрішньо політичною провокацією напередодні виборів?
Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» на «12» телеканалі.
Пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції. На найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру.
Гості студії:
Олег Кічук - начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області;
Юлія Вусенко – депутатка Луцької міської ради;
Павло Данильчук – депутат Луцької міської ради
Олександр Пирожик – перший заступник голови Волинської обласної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Хочу вам повідомити,що МЧС отримує учасника бойових дій після трьох виїздів на розмінування! От і подумайте скільки учасників отримають працівників МЧС за останній тиждень! Не шукайте проблему далеко .все дуже просто ! Пооблему створює саме МЧС!
Самі служби МЧС це створюють,щоб було відчутно факт їх потрібності..
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