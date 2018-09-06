Через негоду на Волині на дорогу впало дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
На волинській дорозі негода повалила дерево. ДТП трапилася в населеному пункті поблизу Горохова.
Про це Інформаційному агентсву Волинські Новини повідомили очевидці.
Величезне дерево перегородило дорогу. На місці працюють рятувальники.
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Про це Інформаційному агентсву Волинські Новини повідомили очевидці.
Величезне дерево перегородило дорогу. На місці працюють рятувальники.
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