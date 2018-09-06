Через негоду на Волині на дорогу впало дерево. ВІДЕО





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Величезне дерево перегородило дорогу. На місці працюють рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На волинській дорозі негода повалила дерево. ДТП трапилася в населеному пункті поблизу Горохова.Про це Інформаційному агентсву Волинські Новини повідомили очевидці.Величезне дерево перегородило дорогу. На місці працюють рятувальники.

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