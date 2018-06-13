На Волині в озері втопився 7-річний хлопчик





Як повідомили в Шацькому відділенні поліції, трагедія сталася 6 червня в обідню пору, - пише



Мати відлучилася на декілька хвилин, а коли повернулася, сина вже на березі не було. Через деякий час недалеко від місця, де вони відпочивали, виявили тіло дитини. Відразу приїхали медики екстреної допомоги, які проводили реанімаційні заходи, проте врятувати хлопчика не вдалося.



Поліцейські розповіли, що дитина мала діагноз «Аутизм», не могла контролювати власних емоцій і потонула, будучи одягненою.

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