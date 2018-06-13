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На Волині в озері втопився 7-річний хлопчик

На Волині в озері втопився 7-річний хлопчик
На озері Пісочне потонув хлопчик 7 років з села Мельники.

Як повідомили в Шацькому відділенні поліції, трагедія сталася 6 червня в обідню пору, - пише Район.Шацьк.

Мати відлучилася на декілька хвилин, а коли повернулася, сина вже на березі не було. Через деякий час недалеко від місця, де вони відпочивали, виявили тіло дитини. Відразу приїхали медики екстреної допомоги, які проводили реанімаційні заходи, проте врятувати хлопчика не вдалося.

Поліцейські розповіли, що дитина мала діагноз «Аутизм», не могла контролювати власних емоцій і потонула, будучи одягненою.

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Теги: Пісочне, озеро, дитина
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Коментарі 1
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А мама чомусь була п'яна, а тато тверезий!
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