До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО
Сьогодні, 22:41
Відділ демонтажів департаменту муніципальної варти продовжує демонтаж самовільно розміщених споруд та конструкцій у м. Луцьку.
На цьому тижні продовжуються роботи з ліквідації "шанхаю" біля будинків №1, 3, 5 на вул. Цукровій, - повідомляють муніципали у facebook.
Частину споруд власники все ж демонтовують в добровільному порядку.
"Слід зазначити, що деякі громадяни вдаються до хитрощів і наносять штукатурку на свої сараї для того, щоб видати їх за капітальні споруди. Проте, дані об'єкти також будуть демонтовані", - йдеться в повідомленні.
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На цьому тижні продовжуються роботи з ліквідації "шанхаю" біля будинків №1, 3, 5 на вул. Цукровій, - повідомляють муніципали у facebook.
Частину споруд власники все ж демонтовують в добровільному порядку.
"Слід зазначити, що деякі громадяни вдаються до хитрощів і наносять штукатурку на свої сараї для того, щоб видати їх за капітальні споруди. Проте, дані об'єкти також будуть демонтовані", - йдеться в повідомленні.
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