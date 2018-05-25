До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО





На цьому тижні продовжуються роботи з ліквідації "шанхаю" біля будинків №1, 3, 5 на вул. Цукровій, - повідомляють муніципали у



Частину споруд власники все ж демонтовують в добровільному порядку.



"Слід зазначити, що деякі громадяни вдаються до хитрощів і наносять штукатурку на свої сараї для того, щоб видати їх за капітальні споруди. Проте, дані об'єкти також будуть демонтовані", - йдеться в повідомленні.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділ демонтажів департаменту муніципальної варти продовжує демонтаж самовільно розміщених споруд та конструкцій у м. Луцьку.На цьому тижні продовжуються роботи з ліквідації "шанхаю" біля будинків №1, 3, 5 на вул. Цукровій, - повідомляють муніципали у facebook Частину споруд власники все ж демонтовують в добровільному порядку."Слід зазначити, що деякі громадяни вдаються до хитрощів і наносять штукатурку на свої сараї для того, щоб видати їх за капітальні споруди. Проте, дані об'єкти також будуть демонтовані", - йдеться в повідомленні.

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