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До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО

До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО
Відділ демонтажів департаменту муніципальної варти продовжує демонтаж самовільно розміщених споруд та конструкцій у м. Луцьку.

На цьому тижні продовжуються роботи з ліквідації "шанхаю" біля будинків №1, 3, 5 на вул. Цукровій, - повідомляють муніципали у facebook.

Частину споруд власники все ж демонтовують в добровільному порядку.

"Слід зазначити, що деякі громадяни вдаються до хитрощів і наносять штукатурку на свої сараї для того, щоб видати їх за капітальні споруди. Проте, дані об'єкти також будуть демонтовані", - йдеться в повідомленні.

До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО

До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО

До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО

До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО

До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО

До чого вдаються лучани, аби їхні сараї не знесли муніципали. ФОТО

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Теги: муніципали, сараї, демонтаж
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