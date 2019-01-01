На Волині псевдослідчий «розвів» пенсіонерку на 8 тисяч
Сьогодні, 02:32
У Нововолинську чоловік видурив у жінки 8 тисяч гривень.
Про це повідомляє БУГ.
13-го травня о 15:15 невідома особа чоловічої статі зателефонувала до жінки та назвалася слідчим поліції Бойком. Розповіла, що внук розбив мобільний телефон і потрібно відшкодувати гроші. Назвав картковий рахунок для переказу.
Жінка надіслала шахраям 8000 грн.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України – шахрайство. Триває слідство, встановлюють особу.
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Про це повідомляє БУГ.
13-го травня о 15:15 невідома особа чоловічої статі зателефонувала до жінки та назвалася слідчим поліції Бойком. Розповіла, що внук розбив мобільний телефон і потрібно відшкодувати гроші. Назвав картковий рахунок для переказу.
Жінка надіслала шахраям 8000 грн.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України – шахрайство. Триває слідство, встановлюють особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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