На Волині псевдослідчий «розвів» пенсіонерку на 8 тисяч





Про це повідомляє



13-го травня о 15:15 невідома особа чоловічої статі зателефонувала до жінки та назвалася слідчим поліції Бойком. Розповіла, що внук розбив мобільний телефон і потрібно відшкодувати гроші. Назвав картковий рахунок для переказу.



Жінка надіслала шахраям 8000 грн.



По даному факту внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України – шахрайство. Триває слідство, встановлюють особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську чоловік видурив у жінки 8 тисяч гривень.Про це повідомляє БУГ 13-го травня о 15:15 невідома особа чоловічої статі зателефонувала до жінки та назвалася слідчим поліції Бойком. Розповіла, що внук розбив мобільний телефон і потрібно відшкодувати гроші. Назвав картковий рахунок для переказу.Жінка надіслала шахраям 8000 грн.По даному факту внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України – шахрайство. Триває слідство, встановлюють особу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію