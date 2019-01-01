Вбивцям Катерини Гандзюк оголосили вирок

Катерину Гандзюк.



Підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука – до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського – до 4, а Віктора Горбунова – до 3 років позбавлення волі.



Вирок зачитала суддя Олена Чорна, повідомляє



Усі п’ятеро обвинувачених повністю визнали свою провину в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення, групою осіб, на замовлення, з метою залякування потерпілої, що спричинило смерть. Вони надали усі показання, сприяли розкриттю злочину і щиро розкаялися у його скоєному.



Потерпілі – батьки Катерини Гандзюк і її чоловік та їхні представники погодилися на призначення зловмисникам м’якшого покарання за угодою з прокурором про визнання винуватості.



Замовником, згідно з вироком, є херсонський політик, причетний до незаконної торгівлі лісом під прикриттям підпалів, діяльність якого викривала Гандзюк. Посередник – помічник депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького. Їхні імена у вироку не названі, оскільки матеріали розслідування стосовно їхніх дій виділені в окремі кримінальні провадження.



Нагадаємо 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.



За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей: а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.



11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.



25 квітня стало відомо, що підозру Мангеру змінили на “замовлення завдання тілесних ушкоджень”.



7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк.



16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п’яти обвинувачених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 червня у Покровському міськрайонному суді Дніпропетровської області оголосили вироки виконавцям нападу на херсонську активісткуПідбурювача та пособника нападузасуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця– до 6 років, пособників– до 4, а– до 3 років позбавлення волі.Вирок зачитала суддя, повідомляє Укрінформ Усі п’ятеро обвинувачених повністю визнали свою провину в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення, групою осіб, на замовлення, з метою залякування потерпілої, що спричинило смерть. Вони надали усі показання, сприяли розкриттю злочину і щиро розкаялися у його скоєному.Потерпілі – батьки Катерини Гандзюк і її чоловік та їхні представники погодилися на призначення зловмисникам м’якшого покарання за угодою з прокурором про визнання винуватості.Замовником, згідно з вироком, є херсонський політик, причетний до незаконної торгівлі лісом під прикриттям підпалів, діяльність якого викривала Гандзюк. Посередник – помічник депутата Херсонської обласної ради. Їхні імена у вироку не названі, оскільки матеріали розслідування стосовно їхніх дій виділені в окремі кримінальні провадження.Нагадаємо 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей: а 12 листопада стало відомо про арешт– колишнього помічника народного депутата11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної радипідозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.25 квітня стало відомо, що підозру Мангеру змінили на “замовлення завдання тілесних ушкоджень”.7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк.16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п’яти обвинувачених.

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