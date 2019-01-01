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Вбивцям Катерини Гандзюк оголосили вирок

Вбивцям Катерини Гандзюк оголосили вирок
6 червня у Покровському міськрайонному суді Дніпропетровської області оголосили вироки виконавцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука – до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського – до 4, а Віктора Горбунова – до 3 років позбавлення волі.

Вирок зачитала суддя Олена Чорна, повідомляє Укрінформ.

Усі п’ятеро обвинувачених повністю визнали свою провину в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення, групою осіб, на замовлення, з метою залякування потерпілої, що спричинило смерть. Вони надали усі показання, сприяли розкриттю злочину і щиро розкаялися у його скоєному.

Потерпілі – батьки Катерини Гандзюк і її чоловік та їхні представники погодилися на призначення зловмисникам м’якшого покарання за угодою з прокурором про визнання винуватості.

Замовником, згідно з вироком, є херсонський політик, причетний до незаконної торгівлі лісом під прикриттям підпалів, діяльність якого викривала Гандзюк. Посередник – помічник депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького. Їхні імена у вироку не названі, оскільки матеріали розслідування стосовно їхніх дій виділені в окремі кримінальні провадження.

Нагадаємо 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей: а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що підозру Мангеру змінили на “замовлення завдання тілесних ушкоджень”.

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п’яти обвинувачених.

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Теги: Гандзюк, суд, вирок
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