У Луцьку, через розриту яму між будинками, затопило підвали. ФОТО
Сьогодні, 01:06
Підвали будинків №2, що по вулиці Градний Узвіз та №67 по вулиці Лесі Українки у Луцьку затопило.
Про це у facebook написав користувач Сергій Найдич.
Дощова вода стікала у яму, яку вирили між цими будинками, а потім просочувалась по каналах, де прокладені труби водо- та теплопостачання і стікала просто в підвали.
"Це щитова в підвалі Градний Узвіз,2. Затоплення в результаті розритої ями між будинками вул. Лесі Українки, 67 та вул. Градний Узвіз,2 з якої дощова вода тече прямо в підвали будинків по каналам водопостачання та опалення.
Що буде з електрикою в будинку, можна тільки здогадуватись.
Так як звернення ігнорують, то прошу тут керівництво міста та людей що їм можуть переказати про те, що потрібно терміново вирішити питання недопущення катастрофи", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook написав користувач Сергій Найдич.
Дощова вода стікала у яму, яку вирили між цими будинками, а потім просочувалась по каналах, де прокладені труби водо- та теплопостачання і стікала просто в підвали.
"Це щитова в підвалі Градний Узвіз,2. Затоплення в результаті розритої ями між будинками вул. Лесі Українки, 67 та вул. Градний Узвіз,2 з якої дощова вода тече прямо в підвали будинків по каналам водопостачання та опалення.
Що буде з електрикою в будинку, можна тільки здогадуватись.
Так як звернення ігнорують, то прошу тут керівництво міста та людей що їм можуть переказати про те, що потрібно терміново вирішити питання недопущення катастрофи", - йдеться в дописі.
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