У Луцьку, через розриту яму між будинками, затопило підвали. ФОТО





Про це у Сергій Найдич.



Дощова вода стікала у яму, яку вирили між цими будинками, а потім просочувалась по каналах, де прокладені труби водо- та теплопостачання і стікала просто в підвали.



"Це щитова в підвалі Градний Узвіз,2. Затоплення в результаті розритої ями між будинками вул. Лесі Українки, 67 та вул. Градний Узвіз,2 з якої дощова вода тече прямо в підвали будинків по каналам водопостачання та опалення.



Що буде з електрикою в будинку, можна тільки здогадуватись.



Так як звернення ігнорують, то прошу тут керівництво міста та людей що їм можуть переказати про те, що потрібно терміново вирішити питання недопущення катастрофи", - йдеться в дописі.



Яма, до якої стікає дощова вода

Затоплений підвал

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підвали будинків №2, що по вулиці Градний Узвіз та №67 по вулиці Лесі Українки у Луцьку затопило.Про це у facebook написав користувачДощова вода стікала у яму, яку вирили між цими будинками, а потім просочувалась по каналах, де прокладені труби водо- та теплопостачання і стікала просто в підвали."Це щитова в підвалі Градний Узвіз,2. Затоплення в результаті розритої ями між будинками вул. Лесі Українки, 67 та вул. Градний Узвіз,2 з якої дощова вода тече прямо в підвали будинків по каналам водопостачання та опалення.Що буде з електрикою в будинку, можна тільки здогадуватись.Так як звернення ігнорують, то прошу тут керівництво міста та людей що їм можуть переказати про те, що потрібно терміново вирішити питання недопущення катастрофи", - йдеться в дописі.

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