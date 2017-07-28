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У Луцьку, через розриту яму між будинками, затопило підвали. ФОТО

У Луцьку, через розриту яму між будинками, затопило підвали. ФОТО
Підвали будинків №2, що по вулиці Градний Узвіз та №67 по вулиці Лесі Українки у Луцьку затопило.

Про це у facebook написав користувач Сергій Найдич.

Дощова вода стікала у яму, яку вирили між цими будинками, а потім просочувалась по каналах, де прокладені труби водо- та теплопостачання і стікала просто в підвали.

"Це щитова в підвалі Градний Узвіз,2. Затоплення в результаті розритої ями між будинками вул. Лесі Українки, 67 та вул. Градний Узвіз,2 з якої дощова вода тече прямо в підвали будинків по каналам водопостачання та опалення.

Що буде з електрикою в будинку, можна тільки здогадуватись.

Так як звернення ігнорують, то прошу тут керівництво міста та людей що їм можуть переказати про те, що потрібно терміново вирішити питання недопущення катастрофи", - йдеться в дописі.

Яма, до якої стікає дощова вода
Яма, до якої стікає дощова вода

Затоплений підвал
Затоплений підвал

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Теги: вода, підвал, яма, труби
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