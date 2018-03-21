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У Луцьку візьмуться за аварійні білборди. ФОТО

У Луцьку візьмуться за аварійні білборди. ФОТО
У Луцьку розробляють нову концепцію розміщення зовнішньої реклами. Відтак, у місті було проведено інспекцію рекламних щитів та сітілайтів. Аварійні щити, які не візьмуться ремонтувати їхні власники - демонтують.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

"Велика частина зовнішньої реклами у Луцьку не має належного вигляду - іржаві опори, погано закріплена основа металевого щитка.

Тому була створена робоча група, яка обстежить усі 450 рекламних щитів та усі сітілайти. Підприємцям-власникам буде надіслано приписи на усунення цих недоліків. Якщо недоліки не буде усунено згідно до терміну – щит буде демонтовано", - розповів радник міського голови Ігор Поліщук.

«Дозволи на розміщення реклами не будуть продовжені, якщо підприємці не зреагують на стан рекламних конструкцій на території міста», - зазначила начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай.
У Луцьку візьмуться за аварійні білборди. ФОТО
У Луцьку візьмуться за аварійні білборди. ФОТО
У Луцьку візьмуться за аварійні білборди. ФОТО
У Луцьку візьмуться за аварійні білборди. ФОТО


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Теги: реклама, білборд, сітілайт
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