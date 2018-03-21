У Луцьку візьмуться за аварійні білборди. ФОТО





Про це йдеться на



"Велика частина зовнішньої реклами у Луцьку не має належного вигляду - іржаві опори, погано закріплена основа металевого щитка.



Тому була створена робоча група, яка обстежить усі 450 рекламних щитів та усі сітілайти. Підприємцям-власникам буде надіслано приписи на усунення цих недоліків. Якщо недоліки не буде усунено згідно до терміну – щит буде демонтовано", - розповів радник міського голови Ігор Поліщук.



«Дозволи на розміщення реклами не будуть продовжені, якщо підприємці не зреагують на стан рекламних конструкцій на території міста», - зазначила начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розробляють нову концепцію розміщення зовнішньої реклами. Відтак, у місті було проведено інспекцію рекламних щитів та сітілайтів. Аварійні щити, які не візьмуться ремонтувати їхні власники - демонтують.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради."Велика частина зовнішньої реклами у Луцьку не має належного вигляду - іржаві опори, погано закріплена основа металевого щитка.Тому була створена робоча група, яка обстежить усі 450 рекламних щитів та усі сітілайти. Підприємцям-власникам буде надіслано приписи на усунення цих недоліків. Якщо недоліки не буде усунено згідно до терміну – щит буде демонтовано", - розповів радник міського голови Ігор Поліщук.«Дозволи на розміщення реклами не будуть продовжені, якщо підприємці не зреагують на стан рекламних конструкцій на території міста», - зазначила начальник управління розвитку підприємництва та реклами

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію