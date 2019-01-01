У Луцькому зоопарку виходжують сича та совенят. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
Знайдених на вулиці тварин та птахів лучани несуть до Луцького зоопарку. Там їх годують, лікують, а потім відпускають у природнє середовище, або ж, в окремих випадках, залишають у звіринці.
Нині у зоопарку виходжують маленького хатнього сича, якому всього декілька тижнів. Нещодавно його принесли небайдужі містяни, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Птах випадково випав із гнізда та лежав у траві. Люди, які знайшли його, вирішили віддати під опіку працівникам зоопарку.
Сич вже освоївся і спокійно їсть з рук людей.
Неподалік стоїть більша клітка, в якій живуть троє сов. Їх принесли до зоопарку три тижні тому. Сіре совеня було у важкому стані – мало струс мозку. Втім, його вдалось виходити.
У Луцькому зоопарку регулярно займаються порятунком тварин. Найчастіше люди приносять лелек. Бувають випадки, коли через травми птахи більше не можуть жити самостійно у природі. В такому разі вони назавжди залишаються жителями зоопарку.
Та все ж у більшості тварин все завершується значно краще. Усіх тих, кого вдалось повністю реабілітувати, працівники зоопарку відпускають у дику природу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нині у зоопарку виходжують маленького хатнього сича, якому всього декілька тижнів. Нещодавно його принесли небайдужі містяни, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Птах випадково випав із гнізда та лежав у траві. Люди, які знайшли його, вирішили віддати під опіку працівникам зоопарку.
Сич вже освоївся і спокійно їсть з рук людей.
Неподалік стоїть більша клітка, в якій живуть троє сов. Їх принесли до зоопарку три тижні тому. Сіре совеня було у важкому стані – мало струс мозку. Втім, його вдалось виходити.
У Луцькому зоопарку регулярно займаються порятунком тварин. Найчастіше люди приносять лелек. Бувають випадки, коли через травми птахи більше не можуть жити самостійно у природі. В такому разі вони назавжди залишаються жителями зоопарку.
Та все ж у більшості тварин все завершується значно краще. Усіх тих, кого вдалось повністю реабілітувати, працівники зоопарку відпускають у дику природу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому зоопарку виходжують сича та совенят. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
На Волині псевдослідчий «розвів» пенсіонерку на 8 тисяч
Сьогодні, 02:32
Вбивцям Катерини Гандзюк оголосили вирок
Сьогодні, 00:36
7 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00