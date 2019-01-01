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У Луцькому зоопарку виходжують сича та совенят. ВІДЕО

У Луцькому зоопарку виходжують сича та совенят. ВІДЕО
Знайдених на вулиці тварин та птахів лучани несуть до Луцького зоопарку. Там їх годують, лікують, а потім відпускають у природнє середовище, або ж, в окремих випадках, залишають у звіринці.

Нині у зоопарку виходжують маленького хатнього сича, якому всього декілька тижнів. Нещодавно його принесли небайдужі містяни, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Птах випадково випав із гнізда та лежав у траві. Люди, які знайшли його, вирішили віддати під опіку працівникам зоопарку.
Сич вже освоївся і спокійно їсть з рук людей.

Неподалік стоїть більша клітка, в якій живуть троє сов. Їх принесли до зоопарку три тижні тому. Сіре совеня було у важкому стані – мало струс мозку. Втім, його вдалось виходити.

У Луцькому зоопарку регулярно займаються порятунком тварин. Найчастіше люди приносять лелек. Бувають випадки, коли через травми птахи більше не можуть жити самостійно у природі. В такому разі вони назавжди залишаються жителями зоопарку.

Та все ж у більшості тварин все завершується значно краще. Усіх тих, кого вдалось повністю реабілітувати, працівники зоопарку відпускають у дику природу.


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Теги: зоопарк, сич, тварини, порятунок
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