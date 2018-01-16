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Луцький депутат керуватиме департаментом економічної політики міськради

Луцький депутат керуватиме департаментом економічної політики міськради
Депутата Луцької міської ради Бориса Смаля призначили директором департаменту економічної політики.

Відповідне розпорядження видав в.о. міського голови Григорій Пустовіт.

У документі йдеться зокрема про:

1. Призначення Смаля Бориса Анатолійовича з 3 червня 2019 року на посаду директора департаменту економічної політики Луцької міської ради за переведенням з посади помічника міського голови як такого, що успішно пройшов стажування, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

2. Присвоєння йому 9-го (дев’ятого) рангу посадової особи місцевого самоврядування.

3. Встановлення директору департаменту економічної політики Луцької міської ради надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

4. Встановлення Смалю Борису Анатолійовичу надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи з 3 червня 2019 року.


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Теги: Борис Смаль, Луцька міська рада, розпорядження, призначення
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