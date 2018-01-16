Луцький депутат керуватиме департаментом економічної політики міськради
Сьогодні, 07:29
Депутата Луцької міської ради Бориса Смаля призначили директором департаменту економічної політики.
Відповідне розпорядження видав в.о. міського голови Григорій Пустовіт.
У документі йдеться зокрема про:
1. Призначення Смаля Бориса Анатолійовича з 3 червня 2019 року на посаду директора департаменту економічної політики Луцької міської ради за переведенням з посади помічника міського голови як такого, що успішно пройшов стажування, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.
2. Присвоєння йому 9-го (дев’ятого) рангу посадової особи місцевого самоврядування.
3. Встановлення директору департаменту економічної політики Луцької міської ради надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
4. Встановлення Смалю Борису Анатолійовичу надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи з 3 червня 2019 року.
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Відповідне розпорядження видав в.о. міського голови Григорій Пустовіт.
У документі йдеться зокрема про:
1. Призначення Смаля Бориса Анатолійовича з 3 червня 2019 року на посаду директора департаменту економічної політики Луцької міської ради за переведенням з посади помічника міського голови як такого, що успішно пройшов стажування, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.
2. Присвоєння йому 9-го (дев’ятого) рангу посадової особи місцевого самоврядування.
3. Встановлення директору департаменту економічної політики Луцької міської ради надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
4. Встановлення Смалю Борису Анатолійовичу надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи з 3 червня 2019 року.
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