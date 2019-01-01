Луцьким школярам влаштували «залізничний» квест. ФОТО





Про це



Участь у заході взяли як школярі, які проходять навчально-виробничу практику за професією залізничника, так і вихованці літнього табору «Капітошка» Луцької загальноосвітньої школи I-II ступенів № 7.



Діти активно брали участь у конкурсах, проходили тестування на професію, з азартом відгадували загадки про професії, слухали прислів’я про працю, називали прізвища, які походять від професій.



За активну участь у конкурсах учасників нагороджено призами - розмальовками про професії. Швидко та цікаво пройшов час.

Далі на учасників заходу чекала цікава подорож на потязі від станції «Росинка»до станції «Водограй», працювали на потязі діти-практиканти – майбутні залізничники.





Довідка:

Луцька дитяча залізниця — установа позашкільної освіти та профорієнтації дітей у місті Луцьку 5 травня 2019 року відкрила свій 65 сезон.



Розташована дитяча залізниця на вулиці Шопена, правому березі річки Сапалаївки, проходить через територію Луцького ботанічного саду. Станція «Росинка» визнана найкращим об'єктом архітектури міста Луцька.



Протягом року на станції «Росинка» відбуваються щотижневі заняття для школярів 5-11-го класів і навчально-виробнича практика на станціях та потязі для ознайомлення дітей і підлітків з професією залізничника: машиністи, помічники машиніста, провідники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 червня на Луцькій дитячій залізниці для школярів влаштували профорієнтаційний квест.Про це повідомляє Луцький міський центр зайнятості.Участь у заході взяли як школярі, які проходять навчально-виробничу практику за професією залізничника, так і вихованці літнього табору «Капітошка» Луцької загальноосвітньої школи I-II ступенів № 7.Діти активно брали участь у конкурсах, проходили тестування на професію, з азартом відгадували загадки про професії, слухали прислів’я про працю, називали прізвища, які походять від професій.За активну участь у конкурсах учасників нагороджено призами - розмальовками про професії. Швидко та цікаво пройшов час.Далі на учасників заходу чекала цікава подорож на потязі від станції «Росинка»до станції «Водограй», працювали на потязі діти-практиканти – майбутні залізничники.Луцька дитяча залізниця — установа позашкільної освіти та профорієнтації дітей у місті Луцьку 5 травня 2019 року відкрила свій 65 сезон.Розташована дитяча залізниця на вулиці Шопена, правому березі річки Сапалаївки, проходить через територію Луцького ботанічного саду. Станція «Росинка» визнана найкращим об'єктом архітектури міста Луцька.Протягом року на станції «Росинка» відбуваються щотижневі заняття для школярів 5-11-го класів і навчально-виробнича практика на станціях та потязі для ознайомлення дітей і підлітків з професією залізничника: машиністи, помічники машиніста, провідники.

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