З липня електроенергія в Україні може здорожчати на 25% – НБУ

Дмитро Сологуб заявив, що з липня вартість електроенергії може підвищитися на 25%.



Також він зазначив, що питання впровадження ринку електроенергії з 1 липня залишається відкритим, - пишуть



– Наш офіційний прогноз на сьогоднішній день передбачає, що цього року ціни з липня зростуть на 25%. Навіть якщо це буде дещо більше, це не матиме значного впливу на загальний індекс споживчої інфляції, оскільки частка досить мала, – сказав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник голови НБУзаявив, що з липня вартість електроенергії може підвищитися на 25%.Також він зазначив, що питання впровадження ринку електроенергії з 1 липня залишається відкритим, - пишуть Факти – Наш офіційний прогноз на сьогоднішній день передбачає, що цього року ціни з липня зростуть на 25%. Навіть якщо це буде дещо більше, це не матиме значного впливу на загальний індекс споживчої інфляції, оскільки частка досить мала, – сказав він.

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