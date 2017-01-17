З липня електроенергія в Україні може здорожчати на 25% – НБУ
Сьогодні, 04:16
Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що з липня вартість електроенергії може підвищитися на 25%.
Також він зазначив, що питання впровадження ринку електроенергії з 1 липня залишається відкритим, - пишуть Факти.
– Наш офіційний прогноз на сьогоднішній день передбачає, що цього року ціни з липня зростуть на 25%. Навіть якщо це буде дещо більше, це не матиме значного впливу на загальний індекс споживчої інфляції, оскільки частка досить мала, – сказав він.
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Також він зазначив, що питання впровадження ринку електроенергії з 1 липня залишається відкритим, - пишуть Факти.
– Наш офіційний прогноз на сьогоднішній день передбачає, що цього року ціни з липня зростуть на 25%. Навіть якщо це буде дещо більше, це не матиме значного впливу на загальний індекс споживчої інфляції, оскільки частка досить мала, – сказав він.
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