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Курс валют у Луцьку на 7 червня

Курс валют у Луцьку на 7 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.538, а продаж - 26.921.

Євро при купівлі становить - 29.719, продажу - 30.366.

Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.421.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.656, продаж - 7.130.



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Теги: курс, валюта, Луцьк
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