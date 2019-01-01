7 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише



ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО



За релігійним календарем сьогодні відзначають Святкування на честь Третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Третє Знайдення чесної глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна відбулося близько 850 року. Під час заворушень в Константинополі у зв'язку з посиланням Іоанна Златоуста, глава святого Іоанна Предтечі була перенесена в місто Емес. Звідти під час набігів сарацинів її перенесли у Комани і там сховали в землі.



У п'ятницю, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Багато роси – урожай багатим буде

Рясна роса вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день

Якщо роси 7 червня, навпаки, немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде

Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса

Горобина зацвіла пізно – осінь довгою буде

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Горобина



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Перед далекою дорогою, а також перед походом у ліс не можна нічого зашивати.

Залишений на ніч немитий посуд: до великої сварки у подружжі.

Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 червня, віряни відзначають святкування на честь третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише Радіо Максимус За релігійним календарем сьогодні відзначають Святкування на честь Третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Третє Знайдення чесної глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна відбулося близько 850 року. Під час заворушень в Константинополі у зв'язку з посиланням Іоанна Златоуста, глава святого Іоанна Предтечі була перенесена в місто Емес. Звідти під час набігів сарацинів її перенесли у Комани і там сховали в землі.У п'ятницю, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Багато роси – урожай багатим будеРясна роса вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий деньЯкщо роси 7 червня, навпаки, немає, то після обіду, швидше за все, дощ будеБагато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівсаГоробина зацвіла пізно – осінь довгою будеГоробина - фото 332398ГоробинаПеред далекою дорогою, а також перед походом у ліс не можна нічого зашивати.Залишений на ніч немитий посуд: до великої сварки у подружжі.Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері.

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