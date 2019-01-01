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7 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

7 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 7 червня, віряни відзначають святкування на честь третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.

Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише Радіо Максимус.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають Святкування на честь Третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Третє Знайдення чесної глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна відбулося близько 850 року. Під час заворушень в Константинополі у зв'язку з посиланням Іоанна Златоуста, глава святого Іоанна Предтечі була перенесена в місто Емес. Звідти під час набігів сарацинів її перенесли у Комани і там сховали в землі.

У п'ятницю, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато роси – урожай багатим буде
Рясна роса вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день
Якщо роси 7 червня, навпаки, немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде
Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса
Горобина зацвіла пізно – осінь довгою буде
Горобина - фото 332398
Горобина

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Перед далекою дорогою, а також перед походом у ліс не можна нічого зашивати.
Залишений на ніч немитий посуд: до великої сварки у подружжі.
Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері.

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Теги: свято, 7 червня
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