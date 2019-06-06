У місті на Волині браконьєри заплатили 7 тисяч гривень штрафу за вилов риби





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Невдовзі на водоймах Волині завершиться нерестовий період. Весняно-літня заборона 10 червня припиняється на озерах та ставках, 30 червня – на заплавах річок.



Провідний державний інспектор Волинського рибоохоронного патруля Володимир Жигалюк зазначає, що за період весняно-літньої заборони, рибоохоронці проводять рейди на водоймах, перевіряють законність продажу риби та знарядь лову.



«За пів року нами було викрито 175 адміністративних правопорушень. З яких: за частиною 4 статті 85 – 40 порушень, за частиною 1 статті 85, це незаконний продаж сіток, – 1 правопорушення, за частиною 1 статті 88-1, незаконний продаж риби, – 4 порушення. Тут йдеться про судові протоколи. Тобто, ми їх складаємо, оформляємо і направляємо в суди. І вже вони вирішують застосовувати до порушників штрафні санкції чи ні. Крім того, були виявленні порушення, вже по яких ми приймаємо рішення і виносимо, або ні штрафні санкції.



Це частина 3 стаття 85 – 118 порушень, частина 5 стаття 188, невиконання законних розпоряджень – 3 порушення. Ще 8 правопорушень стосувалися вилучення на водоймах без господарського майна. Це сітки, власників яких нам, на жаль, знайти не вдалося», – розповів Володимир Жигалюк.



Загалом працівники Нововолинської рибоохоронної дільниці наклали на порушників понад 7 тисяч гривень штрафу, і майже всю суму вдалося стягнути.



Інспектор розповідає, дуже багато свідомих мешканців допомагають боротися із браконьєрами.



«Приємно, що дуже багато є активних і чесних рибаків, які не лише не порушують правил, а й допомагають нам виявляти тих, хто їх порушує. Вони телефонують нам і вдень, і вночі, а ми реагуємо і зупиняємо ці порушення», – зазначив Володимир Жигалюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За час нерестового періоду працівники рибоохоронного патруля у Нововолинську наклали на порушників понад 7 тисяч гривень штрафу.Про це інформує Нововолинськ.com. Невдовзі на водоймах Волині завершиться нерестовий період. Весняно-літня заборона 10 червня припиняється на озерах та ставках, 30 червня – на заплавах річок.Провідний державний інспектор Волинського рибоохоронного патрулязазначає, що за період весняно-літньої заборони, рибоохоронці проводять рейди на водоймах, перевіряють законність продажу риби та знарядь лову.«За пів року нами було викрито 175 адміністративних правопорушень. З яких: за частиною 4 статті 85 – 40 порушень, за частиною 1 статті 85, це незаконний продаж сіток, – 1 правопорушення, за частиною 1 статті 88-1, незаконний продаж риби, – 4 порушення. Тут йдеться про судові протоколи. Тобто, ми їх складаємо, оформляємо і направляємо в суди. І вже вони вирішують застосовувати до порушників штрафні санкції чи ні. Крім того, були виявленні порушення, вже по яких ми приймаємо рішення і виносимо, або ні штрафні санкції.Це частина 3 стаття 85 – 118 порушень, частина 5 стаття 188, невиконання законних розпоряджень – 3 порушення. Ще 8 правопорушень стосувалися вилучення на водоймах без господарського майна. Це сітки, власників яких нам, на жаль, знайти не вдалося», – розповів Володимир Жигалюк.Загалом працівники Нововолинської рибоохоронної дільниці наклали на порушників понад 7 тисяч гривень штрафу, і майже всю суму вдалося стягнути.Інспектор розповідає, дуже багато свідомих мешканців допомагають боротися із браконьєрами.«Приємно, що дуже багато є активних і чесних рибаків, які не лише не порушують правил, а й допомагають нам виявляти тих, хто їх порушує. Вони телефонують нам і вдень, і вночі, а ми реагуємо і зупиняємо ці порушення», – зазначив Володимир Жигалюк.

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