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У луцькому ЦНАПі припинили видачу паспортів

У луцькому ЦНАПі припинили видачу паспортів
У Луцькому Центрі надання адміністративних послуг тимчасово припинили видачу закордонних паспортів та ID-карток.

Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.

Зазначають, що видача припинена із технічних причин.

«Про відновлення роботи буде сповіщено додатково. Стежте за нашими новинами», – йдеться у дописі.

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Теги: ЦНАП, Луцьк
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