У луцькому ЦНАПі припинили видачу паспортів
Сьогодні, 09:05
У Луцькому Центрі надання адміністративних послуг тимчасово припинили видачу закордонних паспортів та ID-карток.
Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.
Зазначають, що видача припинена із технічних причин.
«Про відновлення роботи буде сповіщено додатково. Стежте за нашими новинами», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.
Зазначають, що видача припинена із технічних причин.
«Про відновлення роботи буде сповіщено додатково. Стежте за нашими новинами», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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