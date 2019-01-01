У луцькому ЦНАПі припинили видачу паспортів





Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.



Зазначають, що видача припинена із технічних причин.



«Про відновлення роботи буде сповіщено додатково. Стежте за нашими новинами», – йдеться у дописі.

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