вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський фотограф «упіймав» рідкісну пташку. ФОТО

Волинський фотограф «упіймав» рідкісну пташку. ФОТО
Волинський фотограф Максим Рудік поділився світлинами з рідкісною пташкою.

Про це він на своїй сторінці у facebook.

"Баранець звичайний, бекас (Gallinago gallinago лат.), (common snipe анг.). Цікавий факт: слово «снайпер» походить з початку XIX століття від назви саме цього птаха, англійською snipe. Оскільки полювання на цю птицю було доволі складним, тих кому це вдавалося називали снайперами", - йдеться у дописі.

Знімки Рудік зробив у травні на околицях Ківерців.

Волинський фотограф «упіймав» рідкісну пташку. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» рідкісну пташку. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» рідкісну пташку. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» рідкісну пташку. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: птах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський фотограф «упіймав» рідкісну пташку. ФОТО
Сьогодні, 09:14
У луцькому ЦНАПі припинили видачу паспортів
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 7 червня
Сьогодні, 09:00
У місті на Волині браконьєри заплатили 7 тисяч гривень штрафу за вилов риби
Сьогодні, 08:53
7 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 08:38
Схожі новини
В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО В унікальному селі на Волині зазнімкували птаха, який в’є гніздо у формі рукавички. ФОТО
30 травень, 07:50
На Волині з пастки браконьєрів визволили лебедя. ФОТО На Волині з пастки браконьєрів визволили лебедя. ФОТО
28 березень, 12:20
Показали неймовірні фото чайок з волинського нацпарку Показали неймовірні фото чайок з волинського нацпарку
20 листопад, 2018, 11:47
У Луцьку з'явився новий мурал із зображенням птаха У Луцьку з'явився новий мурал із зображенням птаха
02 листопад, 2018, 17:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський фотограф «упіймав» рідкісну пташку. ФОТО
Сьогодні, 09:14
 0
У луцькому ЦНАПі припинили видачу паспортів
Сьогодні, 09:05
 0
Курс валют у Луцьку на 7 червня
Сьогодні, 09:00
 0
У місті на Волині браконьєри заплатили 7 тисяч гривень штрафу за вилов риби
Сьогодні, 08:53
 0
7 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 08:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿