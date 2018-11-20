Волинський фотограф «упіймав» рідкісну пташку. ФОТО

Волинський фотографподілився світлинами з рідкісною пташкою.Про це він на своїй сторінці у facebook."Баранець звичайний, бекас (Gallinago gallinago лат.), (common snipe анг.). Цікавий факт: слово «снайпер» походить з початку XIX століття від назви саме цього птаха, англійською snipe. Оскільки полювання на цю птицю було доволі складним, тих кому це вдавалося називали снайперами", - йдеться у дописі.Знімки Рудік зробив у травні на околицях Ківерців.