Волинський фотограф «упіймав» рідкісну пташку. ФОТО
Сьогодні, 09:14
Волинський фотограф Максим Рудік поділився світлинами з рідкісною пташкою.
Про це він на своїй сторінці у facebook.
"Баранець звичайний, бекас (Gallinago gallinago лат.), (common snipe анг.). Цікавий факт: слово «снайпер» походить з початку XIX століття від назви саме цього птаха, англійською snipe. Оскільки полювання на цю птицю було доволі складним, тих кому це вдавалося називали снайперами", - йдеться у дописі.
Знімки Рудік зробив у травні на околицях Ківерців.
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Про це він на своїй сторінці у facebook.
"Баранець звичайний, бекас (Gallinago gallinago лат.), (common snipe анг.). Цікавий факт: слово «снайпер» походить з початку XIX століття від назви саме цього птаха, англійською snipe. Оскільки полювання на цю птицю було доволі складним, тих кому це вдавалося називали снайперами", - йдеться у дописі.
Знімки Рудік зробив у травні на околицях Ківерців.
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