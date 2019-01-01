На Київщині від удару блискавки загорілась церква





Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, - передає



“7 червня о 00 год. 59 хв. у м. Богуслав внаслідок удару блискавки сталось загоряння купола Свято-Троїцької церкви (церква московського патріархату, є пам’яткою архітектури)”, — йдеться у повідомленні прес-служби.



Рятувальники повідомили, що о 6 годині ранку пожежу було ліквідовано на площі 144 м2.



Повідомляється, що жертв та постраждалих немає.



“До гасіння залучалося 20 чол. та 6 од. техніки з них від ДСНС 18 чол. особового складу та 4 од. техніки”, — резюмували рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Богуслав, що у Київській області, внаслідок удару блискавки сталося загоряння купола Свято-Троїцької церкви (УПЦ МП).Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, - передає УНН “7 червня о 00 год. 59 хв. у м. Богуслав внаслідок удару блискавки сталось загоряння купола Свято-Троїцької церкви (церква московського патріархату, є пам’яткою архітектури)”, — йдеться у повідомленні прес-служби.Рятувальники повідомили, що о 6 годині ранку пожежу було ліквідовано на площі 144 м2.Повідомляється, що жертв та постраждалих немає.“До гасіння залучалося 20 чол. та 6 од. техніки з них від ДСНС 18 чол. особового складу та 4 од. техніки”, — резюмували рятувальники.

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