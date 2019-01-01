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На Волині вантажівка злетіла у кювет: водій – у лікарні

На Волині вантажівка злетіла у кювет: водій – у лікарні
Поблизу села Доротище Ковельського району вантажівка «Scania» злетіла у кювет.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом вантажівки перебував 39-річний житель райцентру Камінь-Каширський. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельської центральної районної лікарні.

За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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