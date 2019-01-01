На Волині вантажівка злетіла у кювет: водій – у лікарні





Про це повідомили у



За кермом вантажівки перебував 39-річний житель райцентру Камінь-Каширський. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся.



Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельської центральної районної лікарні.



За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Доротище Ковельського району вантажівка «Scania» злетіла у кювет.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.За кермом вантажівки перебував 39-річний житель райцентру Камінь-Каширський. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся.Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельської центральної районної лікарні.За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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