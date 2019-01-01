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Чим білорусів вразило святкування традиційного весілля на Волині. ВІДЕО

Чим білорусів вразило святкування традиційного весілля на Волині. ВІДЕО
Білоруські журналісти побували на традиційному українському весіллі у селищі Шацьк. Увесь колорит події показали у програмі “Селяни”.

Відео оприлюднили у Youtube, - пише Район.Шацьк.

Весілля відбувалося 26 травня цього року. За інформацією видання, на рушничок щастя стали Микола Редько з Шацька та Орися Нехай з села Хворостів Володимир-Волинського району.

На відео показали все весілля: від викупу нареченої і народних пісень до святкового бенкету.


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Теги: весілля, Волинь
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