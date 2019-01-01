Чим білорусів вразило святкування традиційного весілля на Волині. ВІДЕО





Відео оприлюднили у Youtube, - пише



Весілля відбувалося 26 травня цього року. За інформацією видання, на рушничок щастя стали Микола Редько з Шацька та Орися Нехай з села Хворостів Володимир-Волинського району.



На відео показали все весілля: від викупу нареченої і народних пісень до святкового бенкету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білоруські журналісти побували на традиційному українському весіллі у селищі Шацьк. Увесь колорит події показали у програмі “Селяни”.Відео оприлюднили у Youtube, - пише Район.Шацьк Весілля відбувалося 26 травня цього року. За інформацією видання, на рушничок щастя стализ Шацька таз села Хворостів Володимир-Волинського району.На відео показали все весілля: від викупу нареченої і народних пісень до святкового бенкету.

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