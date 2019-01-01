10 квартир у «Парковому кварталі» в Ковелі продають за вигідними умовами*





Цей будинок на вулиці Данила Галицького, неподалік центру міста, зводить Будівельна компанія «Інвестор», - інформує



Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:



ціна – від 11 500 грн/м²,



розтермінування – 24 місяці,



перший внесок – від 10%.



Новий будинок – третій у комплексі. У першому уже живуть мешканці, другий готують до здачі в експлуатацію, там розкуплені майже усі квартири.



Чим особливий третій будинок «Паркового кварталу»?



Він виглядатиме стильно і сучасно, його архітектура та дизайн відрізнятимуться від перших двох будинків.



«Ми постійно спілкуємося з нашими клієнтами, і взагалі – слухаємо все, що кажуть про наші будинки. Так от: якось нам зауважили, що «Парковий квартал» мало схожий за стилем і архітектурою на інші наші проекти – «Супернову» чи, скажімо, «Юпітер». Тож ми врахували це побажання і осучаснили дизайн третього будинку у Ковелі», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський. Перший поверх будинку відведений під громадські приміщення – магазини, кафе, салони тощо. Мешканці «Паркового кварталу» житимуть у місці, де підбоком є усе необхідне.



«Ми спеціально відмовились від «бетонного гетто», – кажуть в «Інвесторі». Що це означає? Чим такий особливий «Парковий квартал». Тисніть тут і дізнаєтесь.



Які квартири у новому будинку «Паркового кварталу»?



Квартири мають нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан.



Приміром буде 1-кімнатна квартира площею 44 м². 2-кімнатна квартира – 64 м². Цікавою також є 2-кімнатна квартира на 73 м². Світла і простора, вона має усе необхідне – від гардеробної до теплої підлоги, від світлих кімнат до просторих кухні і санвузла.



У новому будинку «Паркового кварталу» можна також придбати дворівневі квартири, а також незвичні але комфортні квартири на мансардному поверсі.



До слова, усі квартири у новому будинку продаються з чистовими стяжкою і штукатурнкою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.





Чим зручний «Парковий квартал»?



Він неподалік міського центру – всього за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи.



Зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору – це те, що характерне усім проектам Будівельної компанії «Інвестор». І «Паковий квартал» – не виняток.



Після завершення будівельних робіт територія житлового комплексу буде обгороджена, а дорогу до нього, що веде від вулиці Холмської, заасфальтують та освітлять.



Для чого ковельських дітлахів перевдягали в будівельників і давали цемент та цеглу – читайте у репортажі.



Три причини, чому не варто затягувати з купівлею квартири у «Парковому кварталі»?



1. Тому що перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника: ціна - від 11 500 грн/м², розтермінування – 24 місяці, перший внесок – від 10%



2. Тому що перші покупці завжди мають добру «фору»: вибрати з усього переліку пропозиції саме той вид з вікна, саме той поверх і площу, які йому найбільше підходятью Усім відомо: першим завжди більший вибір



3. Тому що «Парковий квартал» - це один з найзручніших і найсучасніших житлових комплексів у Ковелі.





Куди звертатися, аби спитати більше чи купити:



Ковель, вул. Театральна, 13, Агенція нерухомості «Будова»



Луцьк, вулиця Коперника, 13 в, відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»



Телефони: 096 030 20 10, 095 667 66 09



Сайт: www.investor.lutsk.ua



Facebook: facebook.com/investorlutsk



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі почався продаж квартир у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал».Цей будинок на вулиці Данила Галицького, неподалік центру міста, зводить Будівельна компанія «Інвестор», - інформує Перший Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:ціна – від 11 500 грн/м²,розтермінування – 24 місяці,перший внесок – від 10%.Новий будинок – третій у комплексі. У першому уже живуть мешканці, другий готують до здачі в експлуатацію, там розкуплені майже усі квартири.Він виглядатиме стильно і сучасно, його архітектура та дизайн відрізнятимуться від перших двох будинків.«Ми постійно спілкуємося з нашими клієнтами, і взагалі – слухаємо все, що кажуть про наші будинки. Так от: якось нам зауважили, що «Парковий квартал» мало схожий за стилем і архітектурою на інші наші проекти – «Супернову» чи, скажімо, «Юпітер». Тож ми врахували це побажання і осучаснили дизайн третього будинку у Ковелі», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський. Перший поверх будинку відведений під громадські приміщення – магазини, кафе, салони тощо. Мешканці «Паркового кварталу» житимуть у місці, де підбоком є усе необхідне.«Ми спеціально відмовились від «бетонного гетто», – кажуть в «Інвесторі». Що це означає? Чим такий особливий «Парковий квартал». Тисніть тут і дізнаєтесь.Квартири мають нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан.Приміром буде 1-кімнатна квартира площею 44 м². 2-кімнатна квартира – 64 м². Цікавою також є 2-кімнатна квартира на 73 м². Світла і простора, вона має усе необхідне – від гардеробної до теплої підлоги, від світлих кімнат до просторих кухні і санвузла.У новому будинку «Паркового кварталу» можна також придбати дворівневі квартири, а також незвичні але комфортні квартири на мансардному поверсі.До слова, усі квартири у новому будинку продаються з чистовими стяжкою і штукатурнкою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.Він неподалік міського центру – всього за 2,5 км. Поряд - два дитячих садки та дві школи.Зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору – це те, що характерне усім проектам Будівельної компанії «Інвестор». І «Паковий квартал» – не виняток.Після завершення будівельних робіт територія житлового комплексу буде обгороджена, а дорогу до нього, що веде від вулиці Холмської, заасфальтують та освітлять.Для чого ковельських дітлахів перевдягали в будівельників і давали цемент та цеглу – читайте у репортажі.1. Тому що перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника: ціна - від 11 500 грн/м², розтермінування – 24 місяці, перший внесок – від 10%2. Тому що перші покупці завжди мають добру «фору»: вибрати з усього переліку пропозиції саме той вид з вікна, саме той поверх і площу, які йому найбільше підходятью Усім відомо: першим завжди більший вибір3. Тому що «Парковий квартал» - це один з найзручніших і найсучасніших житлових комплексів у Ковелі.

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